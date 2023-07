La découverte de nouveaux biomarqueurs génétiques pourrait ouvrir la voie à la mise au point d'un test de laboratoire des troubles du spectre bipolaire d'ici trois ans

LONDRES, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Une équipe de recherche du London Psychiatry Centre (TLPC) a découvert de nouveaux biomarqueurs génétiques des troubles du spectre bipolaire . Cette découverte pourrait ouvrir la voie à la mise au point du tout premier test de diagnostic en laboratoire dans le domaine de la psychiatrie. Ce test pourrait être disponible dans trois ans seulement.

L'étude « Towards the First Biomarker Test for Bipolar Spectrum Disorder: An Evaluation of 199 Patients in an Outpatient Setting » (Vers le premier test de biomarqueur des troubles du spectre bipolaire : une évaluation de 199 patients en ambulatoire) a été publiée dans le Journal of Personalised Medicine par le Dr Andy Zamar du London Psychiatry Centre et son équipe de recherche. Cette étude fait état d'un nombre surprenant de mutations en cas de troubles bipolaires par rapport à la population générale. On a découvert ces mutations dans les voies d'activation et de transport des hormones thyroïdiennes, à l'intérieur et à l'extérieur du cerveau, chez 199 patients chez qui l'on avait diagnostiqué des troubles bipolaires. Les résultats ont montré un taux élevé de détection de cas réellement positifs (sensibilité de 87 %). L'échantillon a été comparé à 179 patients souffrant de dépression récurrente et à 152 personnes en bonne santé. L'échantillon a également été comparé à 357 000 témoins de la National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information des États-Unis.

Le Dr Andy Zamar, directeur médical du TLPC, déclare : « Nous sommes très enthousiasmés par ces résultats et avons demandé au King's College London (KCL) de mener une nouvelle étude indépendante. Il se pourrait bien que nous soyons à 24-36 mois d'un test de laboratoire diagnostique des troubles du spectre bipolaire.

« Il faut en moyenne 13 ans pour diagnostiquer les troubles bipolaires au Royaume-Uni et la majorité d'entre eux (la forme infraliminaire) n'est pas n'est pas du tout diagnostiquée. Les patients se voient souvent prescrire des antidépresseurs qui aggravent leur état. Nous espérons que les résultats de cet article conduiront à la mise au point d'un test de dépistage des troubles bipolaires, qui permettra non seulement d'établir un diagnostic précis et rapide, mais aussi de veiller à ce que les patients ne subissent pas les conséquences d'un diagnostic erroné ou d'un mauvais traitement. »

Le TLPC a déposé une demande de brevet pour le premier test de laboratoire potentiel des troubles du spectre bipolaire. Le TLPC est connu pour son travail de pionnier et ses inventions dans le domaine de la psychiatrie. Il a introduit de nombreuses nouvelles technologies au Royaume-Uni et en Europe, notamment la combinaison de la rTMS et des hormones thyroïdiennes dans le traitement des troubles du spectre bipolaire.

