La Défense danoise met en place 2 000 véhicules avec une solution complète d'autopartage

Situés dans tout le pays, tous les membres du personnel de la Défense danoise pourront accéder à une variété de véhicules de la flotte, des voitures aux minibus, grâce à un système de réservation sans clé, appelé Carsharing (autopartage).

COPENHAGEN, Danemark, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La Défense danoise a abonné ses 2 000 véhicules de service à la solution de gestion de flotte et d' autopartage Fleet Complete. Grâce à un système de réservation mobile en ligne, la Défense pourra améliorer l'accès aux véhicules pour son personnel dans tout le pays et maximiser l'utilisation des ressources pour des opérations plus économiques et plus respectueuses de l'environnement.

Le parc de véhicules comprend des voitures ordinaires, des mini-fourgonnettes et d'autres moyens de transport de service utilisés par l'état-major de la Défense dans tout le Danemark. L'application d'autopartage permettra à tous les employés d'avoir accès à la RFID, ce qui réduira au minimum le besoin de clés. Le système de réservation intégré à l'application proposera aux utilisateurs, sur demande, le véhicule disponible le plus proche et indiquera son emplacement sur une carte web pour faciliter la prise en charge avec leur carte d'identité de conducteur.

L'autopartage est un moyen efficace de réduire les coûts de fonctionnement d'une organisation et de garantir une meilleure utilisation des véhicules existants dans le parc automobile. Les administrateurs ont une visibilité totale sur les véhicules qui sont conduits, où, combien de fois et par qui. Les rapports d'utilisation fournissent des données claires permettant de savoir si les véhicules sont situés au meilleur endroit en fonction des besoins des employés et s'ils sont utilisés de la manière la plus optimale possible.

Des rapports supplémentaires sur l'entretien et le comportement au volant donnent un aperçu de la sécurité du personnel et du comportement sur la route. Grâce à une allocation et une utilisation plus efficaces des ressources, la flotte parcourt moins de kilomètres, consomme moins de carburant et réduit par conséquent les émissions de CO2, ce qui contribue à des opérations plus écologiques et plus rentables.

« L'autopartage de Fleet Complete est une solution avancée et mature », déclare Tony Lourakis, PDG de Fleet Complete. « Les avantages sont presque immédiats. Aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent Outlook ou Excel pour gérer leurs réservations internes de voitures, ce qui est à la fois long et imprécis. Notre solution de covoiturage a tout pour plaire : une application avec un module de réservation pour réserver le meilleur véhicule disponible sur votre smartphone, un système de saisie sans clé et des rapports d'utilisation automatiques que vous pouvez exporter ou intégrer directement dans le PGI (Progiciel de Gestion Intégré) et d'autres systèmes d'information. C'est un choix facile. »

Pour plus d'informations sur Carsharing, veuillez consulter www.fleetcomplete.dk/delebiler/ .

