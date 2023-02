-La demanda de materiales y componentes sigue decaída, especialmente en América del Norte, a medida que persiste el riesgo de recesión, según el Índice de volatilidad de la cadena de suministro global de GEP

La volatilidad de la cadena de suministro global se encuentra ahora en su nivel más bajo desde septiembre de 2020

La escasez de artículos continúa disminuyendo; los costes del transporte se normalizan; y las empresas liberan acciones de seguridad

Las empresas continúan reduciendo las compras de insumos, y la caída de la demanda más grave se está produciendo en América del Norte

CLARK, N.J., 15 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- El Índice de volatilidad de la cadena de suministro global de GEP, un indicador líder que rastrea las condiciones de la demanda, la escasez, los costes del transporte, los inventarios y los retrasos, cayó a 0,97 en enero, desde 1,61 en diciembre, lo que muestra que las cadenas de suministro globales continúan mejorando y son las menos estresadas desde septiembre. 2020.

Los datos de enero muestran que la escasez de artículos está en su nivel más bajo en más de dos años; los costes del transporte se han normalizado en general; y las empresas están progresando en la reducción de sus reservas de inventario y existencias de seguridad, que se han acumulado significativamente en los últimos años.

Sin embargo, el Índice GEP muestra que enero es el séptimo mes consecutivo de demanda mundial decaída de materias primas, productos básicos y otros componentes necesarios para proporcionar bienes y servicios terminados. La demanda más baja se produce en América del Norte, lo que indica un riesgo de recesión persistente.

Al comentar los últimos resultados, Mike Jette, vicepresidente de consultoría de GEP, dijo: "Aunque la capacidad de los proveedores sigue siendo algo limitada, estamos mucho más cerca de las condiciones operativas normales en todas las cadenas de suministro del mundo. La preocupación de cara al futuro es la continua debilidad de la demanda, pero proporciona a las compras corporativas un apalancamiento significativo para asegurar mejores precios y condiciones favorables".

Los hallazgos clave del informe de enero son:

DEMANDA : La demanda mundial de componentes, materias primas, productos básicos y artículos que las empresas necesitan para proporcionar bienes y servicios sigue siendo moderada, lo que se traduce en una baja entrada de nuevos pedidos a los proveedores. Los proveedores de América del Norte continúan reportando la caída más fuerte en la demanda. En contraste, la demanda de insumos en Asia está menos reprimida luego de la relajación de las restricciones de COVID-19 en China .



: La demanda mundial de componentes, materias primas, productos básicos y artículos que las empresas necesitan para proporcionar bienes y servicios sigue siendo moderada, lo que se traduce en una baja entrada de nuevos pedidos a los proveedores. Los proveedores de América del Norte continúan reportando la caída más fuerte en la demanda. En contraste, la demanda de insumos en está menos reprimida luego de la relajación de las restricciones de COVID-19 en . INVENTARIOS : Los informes comerciales globales sobre el almacenamiento de seguridad han retrocedido debido a las preocupaciones sobre el suministro futuro y la facilidad de precios.



: Los informes comerciales globales sobre el almacenamiento de seguridad han retrocedido debido a las preocupaciones sobre el suministro futuro y la facilidad de precios. ESCASEZ DE MANO DE OBRA: La escasez de mano de obra está teniendo un efecto adverso menor sobre la capacidad de los proveedores.



La escasez de mano de obra está teniendo un efecto adverso menor sobre la capacidad de los proveedores. ESCASEZ DE MATERIAL: Los informes comerciales de escasez de artículos están en su nivel más bajo desde octubre de 2020 a medida que se reequilibran las fuerzas mundiales de oferta y demanda.



Los informes comerciales de escasez de artículos están en su nivel más bajo desde octubre de 2020 a medida que se reequilibran las fuerzas mundiales de oferta y demanda. TRANSPORTE: Los costes del transporte global se están normalizando a medida que se suavizan las presiones sobre el transporte marítimo, ferroviario, aéreo y por carretera.

Los costes del transporte global se están normalizando a medida que se suavizan las presiones sobre el transporte marítimo, ferroviario, aéreo y por carretera. VOLATILIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO REGIONAL: Europa sigue siendo el mayor punto crítico para los proveedores. Las cadenas de suministro conectadas a América del Norte son las menos extendidas a nivel mundial.

Nota: Los datos históricos completos que se remontan a enero de 2005 están disponibles; póngase en contacto con [email protected].

Acerca del Índice de volatilidad de la cadena de suministro global de GEP

El Índice de volatilidad de la cadena de suministro global de GEP es elaborado por S&P Global y GEP. El Índice de volatilidad de la cadena de suministro global de GEP se deriva de las encuestas PMI™ de S&P Global, enviadas a empresas en más de 40 países, con un total de alrededor de 27 000 empresas. Estos países representan el 89 % del producto interno bruto mundial (Fuente: Indicadores de desarrollo mundial del Banco Mundial).

La cifra principal es el Índice de volatilidad de la cadena de suministro global de GEP. Esta es una suma ponderada de seis subíndices derivados de los datos de PMI, PMI Comments Trackers y PMI Commodity Price & Supply Indicators compilados por S&P Global.

El Índice de volatilidad de la cadena de suministro global de GEP se calcula utilizando una suma ponderada de las puntuaciones z de los seis índices. Los pesos se determinan analizando el impacto que tiene cada componente en los tiempos de entrega de los proveedores mediante análisis de regresión.

Las seis variables utilizadas son 1) el índice de cantidad global de compras de JP Morgan, 2) el indicador de escasez de suministro de todos los artículos, 3) el indicador de presión de los precios del transporte y los datos del rastreador de comentarios del PMI manufacturero para 4) almacenamiento debido a problemas de suministro o precios, y aumento de los retrasos debido a 5) escasez de personal y 6) escasez de artículos.

Un valor superior a 0 indica que la capacidad de la cadena de suministro se está estirando y que la volatilidad de la cadena de suministro está aumentando. Cuanto más arriba de 0, mayor será el grado en que se estira la capacidad.

Un valor por debajo de 0 indica que la capacidad de la cadena de suministro se está infrautilizando, lo que reduce la volatilidad de la cadena de suministro. Cuanto más por debajo de 0, mayor es la medida en que la capacidad se está subutilizando.

También se publica un índice de volatilidad de la cadena de suministro a nivel regional para Europa, Asia, América del Norte y el Reino Unido. Los índices regionales miden el desempeño de las cadenas de suministro conectadas a esas partes del mundo.

Para obtener más información sobre las encuestas de PMI, los Rastreadores de comentarios de PMI y los Indicadores de suministro y precio de materias primas de PMI, o las metodologías del Índice de volatilidad de la cadena de suministro de GEP, comuníquese con [email protected].

