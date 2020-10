La demande mondiale croissante de remplacement des disques ESP conduit à la création d'une société indépendante : Spine Innovations qui sera lancée le 1er octobre

L'évaluation clinique des prothèses de disques ESP a commencé en 2004 et a conduit à l'obtention du marquage CE pour la prothèse LP-ESP® (remplacement du disque lombaire) en 2006 et la prothèse CP-ESP® (remplacement du disque cervical) en 2012. Une unité commerciale dédiée à la colonne vertébrale a été créée en 2014 pour promouvoir la commercialisation des appareils. Aujourd'hui, à peine six ans plus tard, ces produits sont disponibles dans plus de 12 pays dans le monde entier, et un disque ESP est implanté toutes les 20 minutes dans le monde. Spine Innovations est positionnée pour devenir un acteur majeur sur le marché du remplacement total des disques en s'appuyant sur cette croissance explosive du marché. Son statut de filiale indépendante lui permettra de se concentrer et de répondre encore mieux aux besoins des patients et des chirurgiens.

Le remplacement total des disques est utilisé par les chirurgiens pour remplacer les disques naturels affectés. Les prothèses LP-ESP et CP-ESP offrent une solution avancée en utilisant une technologie viscoélastique brevetée pour imiter les caractéristiques des disques naturels et fournir un comportement de mouvement similaire. Cela permet de rétablir un fonctionnement normal et de protéger les niveaux adjacents. Des études cliniques et des suivis ont confirmé que les patients sont souvent en mesure de reprendre des activités sportives et professionnelles. Les chirurgiens ont également constaté que de nombreux patients sont relativement jeunes, physiquement actifs, bien informés sur les dispositifs et les options chirurgicales, et prêts à se rendre à l'étranger spécifiquement pour recevoir des remplacements de disques ESP lorsqu'ils ne sont pas disponibles dans le pays d'origine du patient.

Chez Spine Innovations, notre équipe se consacre à la collaboration avec des chirurgiens experts afin de fournir les technologies les plus efficaces et les plus innovantes pour la santé de leurs patients. Veuillez consulter le site www.spine-innovations.com pour en savoir plus sur notre entreprise ou www.esp-disc.com pour plus d'informations sur nos remplacements de disques ESP.

