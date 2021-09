La demande pour les services d'employeur officiel de Mauve Group augmente de 124 %, les entreprises britanniques recherchant une solution post-Brexit

Un employeur officiel permet aux entreprises d'employer des travailleurs dans des pays où leur propre entité fait défaut. Selon une étude réalisée en 2021 par l'Institute of Directors, plus d'un quart des employeurs ont déclaré avoir rencontré des difficultés pour recruter du personnel depuis le référendum sur le Brexit en 2016.

Dans ce rapport, Ann Ellis, PDG de Mauve, et Joanna Hart, responsable de la recherche, expliquent comment les services d'employeur officiel deviennent un moyen de plus en plus courant de faire face au retour des travailleurs de l'UE dans leur pays d'origine et à d'autres obstacles au commerce entre l'UE et le Royaume-Uni.

Les rapports spéciaux de Raconteur s'adressent aux chefs d'entreprise de plusieurs secteurs. Reconnus pour leur journalisme de haute qualité, les rapports sont publiés exclusivement pour le quotidien national britannique primé, The Times. Ann Ellis, PDG, explique pourquoi le rapport Raconteur peut être une ressource précieuse pour les entreprises britanniques aux prises avec le Brexit :

« Le Brexit a entraîné des défis indéniables pour de nombreuses entreprises britanniques. Pour les chefs d'entreprise à l'esprit ouvert, des opportunités telles que celle d'employeur officiel peuvent les aider à poursuivre leurs activités, voire à se développer, dans l'UE et au-delà. Nous sommes ravis de partager le secret bien gardé de l'employeur officiel dans le prestigieux rapport de Raconteur. »

Le rapport est disponible dès maintenant dans le journal The Times, en ligne et sur l'application.

Fortes de 25 ans d'expérience, les solutions globales de Mauve Group en matière de RH et d'employeur officiel soutiennent des organisations dans plus de 150 pays dans le monde.

