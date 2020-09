La Démocratie contre-attaque : des Maires de toute l'Europe lance l'initiative de la Capitale Européenne de la Démocratie

Chaque année à compter de 2021, une ville Européenne sera le théâtre de mouvements destinés à améliorer la démocratie, l'idée a le soutien des organisations internationales et de la société civile.

- Des maires de grande notoriété et d'autres politiciens de premier plan, lance une initiative à l'échelle européenne (instiguée par l'Institut pour l'Innovation Politique) ayant pour but d'innover et de renforcer la démocratie afin qu'elle l'emporte face aux menaces qu'elle encoure actuellement. Les personnalités notables qu'ils soient hommes politiques, issues de la société civile, hommes d'affaires ou artistes y participent.

- Conséquence : peu importe la nationalité et le parti politique, les grands esprits de la politique et de la société civile, et ceux qui souhaitent les rejoindre, se mobilisent pour redonner son pouvoir à la démocratie en Europe. De nouvelles initiatives seront lancées à l'échelle locale, présentant les meilleures pratiques et joignant ses forces à celles de ses pairs.

- Chaque année, un jury de plus de 10 000 citoyens Européens sélectionneront la ville qui sera la Capitale Européenne de la Démocratie parmi une courte liste établie par des experts.

VIENNE, 23 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Vendredi, à Vienne, des maires de plus de 15 pays Européens ont lancé l'initiative de la Capitale Européenne de la Démocratie. À compter de l'automne 2021, chaque année une ville Européenne recevra ce titre et s'engagera à commencer de nouveaux projets ayant pour but de renforcer la démocratie dans son environnement. Les domaines d'actions principaux du programme annuel seront : les nouvelles technologies, le changement climatique, la participation citoyenne et l'éducation.

Les organisations et fondations internationales seront invitées à présenter leurs activités dans la ville sélectionnée, telles que des rencontres de jeunes, des foires ou festivals culturels. « La démocratie est menacée, désormais, elle contre-attaque. Chaque Capitale Européenne de la Démocratie deviendra l'endroit où il faut être pour les européens qui veulent que la démocratie soit plus forte : peu importe le parti politique ou la nationalité, » estime Helfried Carl, diplomate de carrière à la tête de l'initiative.

L'initiative sera lancée sous le patronage de Marija Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du Conseil Européen, et de Dubravka Šuica, Vice-Présidente de la Commission Européenne à la demande du maire de Vienne, Michael Ludwig.

L'initiative a déjà remportée le soutien de maires et politiciens de premier plan de nombreuses villes :

Michael Ludwig , Maire de Vienne, Autriche

, Maire de Vienne, Autriche Kostas Bakoyannis, Maire d'Athènes, Grèce

Aleksandra Dulkiewicz , Maire de Gdansk, Pologne

, Maire de Gdansk, Pologne Yordanka Fandakova, Maire de Sofia , Bulgarie

, Bulgarie Peter Feldmann , Maire de Francfort , Allemagne

, , Allemagne Zdeněk Hřib, Maire de Prague , République Tchèque

, République Tchèque Ekrem İmamoğlu, Maire d' Istanbul , Turquie

, Turquie Gergely Karácsony, Maire de Budapest , Hongrie

, Hongrie Hermano Sanches Ruivo , Maire Adjoint aux Affaires Européennes, Paris, France

, Maire Adjoint aux Affaires Européennes, Rafał Trzaskowski, Maire de Varsovie, Pologne

Matúš Vallo, Maire de Bratislava , Slovaquie

, Slovaquie Erion Veliaj , Maire de Tirana, Albanie

Les maires ont présenté leur vision du projet lors du lancement à Vienne, qui a eu lieu en ligne en raison de la pandémie COVID-19.

Comment les villes seront-elles sélectionnées : chaque candidature doit inclure l'auto-évaluation du parcours démocratique de la ville et aperçu de son programme d'un an destiné à renforcer et à développer les pratiques démocratiques. Un groupe d'experts choisira quelques candidats en se basant sur des critères clairs. Enfin, un jury de 10 000 citoyens, représentant la population européenne, sélectionnera le détenteur du titre à partir de l'année 2023.

«Les deux premières années, 2021 et 2022, pendant que nous développons le vaste programme de sélection, deux villes seront en charge de donner vie à ce projet et montrer ce qui est attendu des prochains détenteurs du titre. Nous donnerons le nom de ces villes d'ici la fin de cette année, » explique Helfried Carl, donnant un aperçu des prochaines étapes.

Que font les Capitales Européennes de la Démocratie : les villes détentrices du titre travailleront sur deux niveaux. Premièrement, elles réaliseront leur propre programme. Chaque ville développera et organisera un large éventail d'activités et d'événements en partenariat avec la société civile, les citoyens et les partenaires locaux. Les citoyens et hommes politiques d'autres pays Européens seront alors invités à faire l'expérience de ces efforts en personne et à participer. Deuxièmement, les villes seront le théâtre de discours Européens sur le renforcement de la démocratie, accueillerons diverses initiatives, projets et événements organisés en collaboration avec l'Institut pour l'Innovation Politique et d'autres organisations et fondations internationales.

Le programme tourne autour de quatre sujets principaux : technologie, changement climatique, éducation et participation. é pour les premières Capitales de la Démocratie tournera autour de quatre sujets clés. Une « Piste Technologique » se concentrera sur les défis et opportunités pour nos démocraties résultant de la révolution numérique, et cela inclut l'intelligence artificielle et la désinformation. Dans le cadre de la « Piste de Participation, » la Capitale de la Démocratie mettra en place de nouvelles mesures telles que des assemblées citoyennes et la budgétisation participative pour améliorer la participation citoyenne. En tenant compte du fait que le changement climatique est un facteur majeur influant sur le développement démocratique, chaque ville est encouragée à présenter des projets phares pour lutter contre ce problème. Et dans le cadre de la « Piste d'éducation » les écoles d'autres villes et pays pourront participer, aux activités de la Capitale Européenne de la Démocratie, que ce soit sur place ou en ligne.

Helfried Carl décrit l'objectif à long-terme de l'initiative : « Un nombre de plus en plus important d'hommes politiques et de citoyens se demandent comment on peut améliorer la démocratie. Notre initiative permettra de créer un espace où les pionniers de toute l'Europe pourront se rencontrer chaque année, partager les meilleures pratiques et commencer de nouvelles formes d'engagement démocratiques. Pour survivre, la démocratie doit évoluer. C'est le but fixé par les villes participant à l'initiative. »

