La dernière édition du salon Fashion Source, la Fashion Week Original Design et PV Shenzhen marquent un nouveau chapitre pour la mode

SHENZHEN, Chine, 9 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Organisés par GL events Pengcheng (Shenzhen) Exhibition Co., Ltd, le 27e Salon international de la chaîne d'approvisionnement de l'habillement de Shenzhen (Fashion Source), la Fashion Week Original Design SS2024 de Shenzhen et Première Vision Shenzhen automne/hiver 2024-25 se sont déroulés avec succès le 22 septembre au Centre d'exposition et de convention de Shenzhen.

En seulement trois jours, ces événements conjoints ont accueilli plus de 1 200 excellents exposants issus de toute la chaîne industrielle, qui ont présenté leurs produits phares tels que les fils, les tissus, les notions, les tricots, les soies, ainsi que les techniques de fabrication, les accessoires et les designs originaux. Un total de 43 096 visiteurs professionnels ont afflué sur le site de 80 000 m², où ils ont pu assister à plus de 30 défilés de mode et participer à plus de 80 activités. Plus de 500 rencontres d'affaires ont permis de mettre en relation de nombreux acheteurs professionnels avec les fournisseurs les mieux à même de répondre à leurs besoins, favorisant ainsi l'établissement de partenariats fiables.

Les diverses activités ont toutes été conçues pour renforcer l'industrie de la mode. Le salon FS sur les tendances de tricot automne/hiver 2024-25 était présenté par près de 200 panneaux tricotés originaux soigneusement sélectionnés par des designers et des entreprises de premier plan. En parcourant cette section, les visiteurs ont pu trouver l'inspiration en observant et en touchant les pièces tricotées au milieu des couleurs tendance, des vêtements en tricot et des installations artistiques. Pour les designers, les concepteurs de produits et les acheteurs qui souhaitaient trouver des tissus et des articles de mercerie, l'espace de sélection « FS U-Library » constituait un guichet unique très pratique.

Sur le thème « Après la singularité », le Sommet de la chaîne d'approvisionnement de l'habillement a analysé les opportunités potentielles de l'industrie de l'habillement, ainsi que des études de cas. Le stand Chenliegonghe a présenté des exemples de merchandising visuel ; le stand Future Designers s'est concentré sur les créations des étudiants de différentes écoles de design.

PV Shenzhen, une autre exposition organisée conjointement, a rassemblé environ 50 fournisseurs de matériaux de premier plan qui couvraient les tissus, les cuirs, les fils, les accessoires, la conception de modèles ainsi que les OEM/ODM. L'exposition était principalement divisée en cinq sections : la zone d'artisanat chinois PVSZ, la zone de création intelligente PVSZ, la zone de tendances PVSZ, la zone de développement durable PVSZ et les discussions sur la mode durable PVSZ, un lieu où les visiteurs ont pu s'informer sur les couleurs, les matériaux et la protection de l'environnement des tendances de l'exposition PV automne/hiver 2024-25.

La Fashion Week de Shenzhen printemps/été 2024 Original Design était centrée sur le thème « Seeds Power ». Plus de 100 marques de design original ont été présentées à travers près de 30 défilés de mode et salles d'exposition. Les visiteurs ont pu observer de près la coupe créative de ces pièces, leur choix unique de tissus et leurs concepts de design.

Du 10 au 12 avril 2024, les trois événements se tiendront à nouveau à Bao'an, à Shenzhen.

