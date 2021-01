La detención de interferencia por GPS ya es un estándar en los Orolia Time Servers

Se trata del primer servidor resiliente en hacer frente a los atascos de GPS sin coste extra

ROCHESTER, N.Y., 21 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Orolia ya ofrece detección frente a los atascos de GPS como prestación estándar para sus servidores de tiempo destacados SecureSync®. Ahora, los clientes no solo recibirán la primera solución de sincronización aprobada DISA resiliente con el tiempo, mejorarán además su ciberseguridad de posicionamiento, navegación y tiempo (PNT) con esta capa de detección adicional.

La detección de las interferencias es un permiso clave para conseguir una resiliencia superior en la infraestructura crítica, tal y como se define por medio del DHS Resilient PNT marco de conformidad y la PNT Executive Order federal. Los clientes SecureSync puede dar ahora un importante paso Adelante con los pasos de protección recomendados denominados Prevent, Respond, and Recover PNT por medio de una integración completa de la tecnología demostrada de detección de interferencias.

SecureSync se ha creado a través de una plataforma escalar, flexible y muy configurable que ofrece precisamente lo que los clientes necesitan con el menor coste de propiedad. Además de la detección de interferencias, está disponible una resiliencia superior en SecureSync a través de una aproximación de múltiples capas que se puede aventajar con las antenas anti-atasco, la gama completa de Orolia de Interference Detection and Mitigation (IDM), que incluye la detección de simulaciones, además de la minimización de errores de tiempo con osciladores internos de altas prestaciones. Los clientes militares cualificados son válidos para el uso de señales militares seguras, como SAASM y M-Code.

Las operaciones militares y de infraestructura vitales dependen de las señales continuadas y precisas del GPS, los datos fiables PNT y el tiempo ultra-preciso y la frecuencia para sincronizar los sistemas críticos. Los principales programas militares actuales y las agencias de gobierno se basan en SecureSync cuando los fallos no son una opción que puedan permitirse.

"Como líder mundial en Resilient Timing, los clientes de Orolia esperan de nosotros conseguir soluciones demostradas al tiempo que siguen innovando y proporcionando las últimas tecnologías PNT en el mercado", explicó el responsable de operaciones de Orolia, Rohit Braggs. "En la actualidad, estamos orgullosos de ofrecer la detección de atascos GPS como característica estándar en SecureSync, reconociendo que los atascos de GPS son la forma más común de interferencia en la actualidad. Esta industria demuestra por primera vez nuestro compromiso para con el éxito de los clientes y la protección de la infraestructura vital".

Más información acerca de esta nueva característica estándar disponible aquí.

Acerca de SecureSync

SecureSync es un sistema de referencia de frecuencia y de primer tiempo que cotiza en la U.S. Defense Information Systems Agency (DISA) de la Department of Products List para interoperatibilidad en red. Las prestaciones estándar de este servidor de tiempo resiliente a nivel mundial incluyen REST API, NTP over Anycast, trazabilidad y la principal garantía de la industria: garantía completa de cinco años. SecureSync es compatible con las señales mundiales GNSS, como GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou y QZSS. Más información disponible en la página web de Orolia aquí.

Acerca de Orolia

Orolia es el principal proveedor de soluciones resilientes de posicionamiento, navegación y cronometría (PNT) que mejoran la fiabilidad, el rendimiento y la seguridad de operaciones críticas, remotas o de alto riesgo. Con centros en más de 100 países, Orolia ofrece soluciones GPS/GNSS y PNT prácticamente sin fallos y compatibles con aplicaciones militares y comerciales en todo el mundo. www.orolia.com

Contacto:

Jennifer Hewitt, (571) 388-8671, [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/840852/Orolia_Logo.jpg

