La Deutsche Bank renforce son partenariat avec SUSE pour un Linux d'entreprise ouvert

La Deutsche Bank va bénéficier d'un service de support pour des milliers de serveurs SUSE Linux Enterprise et Red Hat Enterprise Linux grâce à SUSE Liberty Linux, une solution permettant d'assurer la maintenance et le support d'une grande variété de distributions Linux d'entreprise.

Cette décision stratégique souligne l'importance pour les clients de pouvoir innover à leur propre rythme tout en garantissant la sécurité de leur infrastructure Linux d'entreprise.

LUXEMBOURG, 17 juillet 2024 /PRNewswire/ -- SUSE®, leader mondial en matière de solutions d'entreprise innovantes, ouvertes et sécurisées, a annoncé aujourd'hui que la Deutsche Bank, la première banque d'Allemagne avec de fortes racines européennes et un réseau mondial, a choisi SUSE Liberty Linux pour assurer la maintenance et le support de son parc Linux mondial composé de milliers de serveurs SUSE Linux Enterprise et Red Hat Enterprise Linux. Avec SUSE Liberty Linux, les clients bénéficient d'un support d'entreprise Linux complet auprès d'une source unique pour toutes les versions de Linux Enterprise, y compris Red Hat Enterprise Linux et CentOS, ce qui réduit la complexité et les coûts, tout en assurant la sécurité et l'évolutivité des parcs Linux.

« Les clients ont besoin d'une maintenance et d'un support fiables pour leurs parcs Linux d'entreprise mixtes afin de pouvoir innover à leur propre rythme », a déclaré Werner Knoblich, Chief Revenue Officer chez SUSE. « En choisissant SUSE et SUSE Liberty Linux, SUSE se réjouit de soutenir la Deutsche Bank, en garantissant le choix et la liberté pour leur Linux d'entreprise critique ».

« Compte tenu de la nature critique de notre infrastructure, nous devons constamment garantir la sécurité de nos environnements Linux mixtes », a déclaré Keith Anderson, Product Manager for Compute à la Deutsche Bank. « Depuis de nombreuses années, nous avons établi un partenariat solide avec SUSE pour la mise au point de solutions open source innovantes. Avec SUSE Liberty Linux, nous renforçons cette relation ».

SUSE Liberty Linux est une solution d'entreprise qui permet d'assurer la maintenance et le support de parcs Linux mixtes à partir d'une source unique - pour n'importe quel Linux d'entreprise, pour n'importe quelle version, y compris CentOS. Des clients comme la Deutsche Bank bénéficient d'un support d'entreprise fiable et reconnu avec des mises à jour stables pour leur Linux d'entreprise. Avec SUSE Liberty Linux, les clients prennent le contrôle de leur Linux d'entreprise, libres de toute incertitude, grâce à un partenaire qui croit au potentiel immense de l'open source pour les entreprises.

Pour plus d'informations, consultez le site SUSE Liberty Linux.

