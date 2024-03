La deuxième saison du projet de réciprocité présente les perspectives autochtones sur grand écran

Chaque film original a été réalisé en partenariat avec des conteurs autochtones du monde entier et leurs communautés sur leurs territoires d'origine au Kenya, en Finlande, en Sierra Leone, aux Fidji, à Taïwan et aux États-Unis.

Dans la deuxième saison de ce projet multimédia, des conteurs et des partenaires communautaires ont créé des films répondant à la question suivante : qu'est-ce qu'un retour à la terre, à la langue, à la communauté et aux relations réciproques signifie pour vous et votre communauté?

Les films sont enracinés dans l'agence autochtone, la souveraineté et l'autodétermination, et englobent des thèmes tels que le partage intergénérationnel des connaissances, la revitalisation linguistique, la justice climatique, l'intersectionnalité et le genre.

« Les créateurs autochtones ont la grande responsabilité non seulement de se représenter eux-mêmes, mais aussi de partager des représentations authentiques de leurs peuples et de leurs communautés. Parallèlement à cet important travail culturel, Reciprocity Project fait place à la joie, à la légèreté et au rire autochtones, en plus de tout ce que les peuples autochtones portent dans le monde », a déclaré Sunná Nousuniemi (Sámi), réalisateur du film ÁHKUIN de la saison 2.

"Le projet de réciprocité est un bel exemple du pouvoir de la culture pour nous rappeler à tous que nous faisons partie de la nature et que la survie de la Terre ne peut pas être séparée de la santé de la société", a déclaré le violoncelliste Yo-Yo Ma, qui est également producteur co-exécutif sur Reciprocity Project.

« La cohorte mondiale de cinéastes de la deuxième saison a créé des histoires à la fois nuancées, compliquées, traditionnelles et contemporaines. Ils reflètent peut-être des thèmes et des concepts similaires, mais chacun est spécial, unique et indigène », a déclaré la productrice exécutive Tracy Rector.

À propos de Reciprocity Project Saison 2

Le projet de réciprocité invite les cinéastes autochtones du monde entier à centrer les perspectives autochtones sur la relation réciproque entre tous les êtres et les terres que nous habitons.

Producteurs : Taylor Hensel, Kavita Pillay, Adam Mazo, Tracy Rector.

Producteur exécutif : Tracy Rector.

Producteurs exécutifs pour REI Co-op Studios : Hanna Boyd, Joe Crosby, Paolo Mottola.

Producteurs codirecteurs : Hindou Ibrahim, Yo-Yo Ma, Cristina Mittermeier, Kiliii Yuyan.

Partenaires producteurs : Nia Tero et Upstander Project en association avec REI Co-op Studios .

À propos du Māoriland Film Festival

Le Festival du film māoriland est le Festival international du film autochtone d'Aotearoa, fondé en 2014 pour célébrer les voix et les récits autochtones dans le cinéma et pour élever les perspectives des peuples autochtones. Achetez des billets.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2363972/Nia_Tero.mp4