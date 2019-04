La divertida exhibición nueva "Our Senses: Creating Your Reality" se inaugura el 12 de abril en el Denver Museum of Nature & Science

DENVER, 2 de abril de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cuando se habla de nuestros sentidos, ¿el número cinco no ha tenido ya suficiente tiempo en el candelero? Otros héroes sensoriales recibirán ahora una demorada atención en "Our Senses: Creating Your Reality" (Nuestros sentidos: crear su realidad), una exposición para toda la familia en la que usted podrá jugar con los colores, las formas, los sonidos, los aromas y las texturas para descubrir que los sentidos humanos son mucho más que los famosos cinco. La exhibición se inaugurará el 12 de abril en el Denver Museum of Nature & Science (Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver), con entrada general gratuita.