La division Advanced Semiconductor Test de MPI Corporation réalise une percée dans l'étalonnage RF entièrement traçable jusqu'à 110 GHz

BRUNSWICK, Allemagne, 25 janvier 2024 /PRNewswire/ -- La division Advanced Semiconductor Test (AST) de MPI Corporation, pionnière dans les solutions d'essais sur plaquettes, a annoncé aujourd'hui une réalisation historique dans la technologie d'étalonnage RF. En collaboration avec le Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) en Allemagne, la division a réussi à obtenir une traçabilité complète dans la caractérisation d'un substrat d'étalonnage disponible dans le commerce jusqu'à 110 GHz et à établi une nouvelle référence industrielle.

Dr Gia Ngoc Phung (PTB, Germany) passes the TCS-050-100-W Calibration Substrates Certificate to MPI Corporation TCS-050-100-W Calibration Substrates Certificate

Cette réalisation, menée par Andrej Rumiantsev, directeur de la technologie RF chez MPI-AST, représente une avancée significative pour toute la gamme de produits RF fournie par MPI. La caractérisation entièrement traçable ouvre la voie à des mesures à haute fréquence plus précises, plus fiables et universellement acceptées, essentielles pour les technologies de pointe telles que la 5G.

« L'obtention d'une traçabilité complète dans l'étalonnage RF à des fréquences aussi élevées témoigne de notre engagement en faveur de la précision et de la qualité, a déclaré M. Rumiantsev. Cette avancée est le fruit de notre coopération à long terme avec le PTB. Il ne s'agit pas seulement d'un progrès pour MPI-AST, mais d'une avancée significative pour l'ensemble de la communauté des mesures en hyperfréquences, les industries des semi-conducteurs et des télécommunications. »

« L'établissement de normes nationales pour l'étalonnage des systèmes RF au niveau de la tranche est l'objectif auquel le PTB travaille depuis plusieurs années, a déclaré Uwe Arz, responsable du groupe sur les paramètres S sur plaquettes du PTB, en Allemagne. Nous sommes fiers d'annoncer la solution de transfert de la chaîne de traçabilité vers le substrat d'étalonnage commercial de MPI pour la première fois dans l'industrie. »

La dernière réalisation de MPI-AST souligne son rôle de leader dans l'industrie des tests de semi-conducteurs et promet d'ouvrir de nouvelles voies dans les tests à haute fréquence et de consolider sa position de leader du marché.

À propos de MPI Corporation

Leader mondial des technologies dans les essais sur les semi-conducteurs, les diodes électroluminescentes (LED), les photodétecteurs, les lasers, la recherche sur les matériaux, l'aérospatiale, l'automobile, la fibre optique, les composants électroniques et plus encore, MPI Corporation a été créée en 1995 et a son siège social à Hsinchu, à Taïwan. Les cinq principaux secteurs d'activité de MPI comprennent les divisions liées aux cartes sonde, à l'automatisation de la phonique, aux tests avancés de semi-conducteurs, aux essais thermiques et à Celadon Systems. MPI propose un large éventail de produits et de services, allant des technologies avancées de cartes sonde à la production de masse et à l'ingénierie des sondeurs en passant par les testeurs, les appareils de manutention de matériaux, les systèmes d'inspection et les systèmes de flux d'air thermique. Bon nombre de ces produits sont accompagnés de suites logicielles d'étalonnage, d'essai et de mesure à la fine pointe de la technologie. Le portefeuille de produits diversifié de MPI et son expertise dans les technologies de pointe créent un environnement sain qui est propice à la croissance et à la rétention des employés. Grâce à l'entrecroisement des technologies et des talents, nous nous engageons à offrir une valeur à long terme afin d'améliorer la compétitivité de nos clients. MPI est la première société de cartes sondes cotée à la Bourse de Taipei (TPEx) à Taïwan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : mpi-corporation.com

À propos du PTB

Le PTB, dont le site principal est situé à Brunswick, est l'Institut national de métrologie d'Allemagne et effectue des mesures avec une précision et une fiabilité maximales. Le PTB utilise la métrologie comme compétence de base au profit de la société, du commerce et de l'industrie, et de la science.

