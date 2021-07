La Dominique est parfaite pour les familles qui recherchent la durabilité loin des villes encombrées, selon le responsable de Citoyenneté par l'Investissement

LONDRES, 9 juillet 2021 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la 31e Journée mondiale de la population, célébrée le 11 juillet, l'honorable Emmanuel Nanthan, responsable du programme de citoyenneté par investissement (CBI) de la Dominique, a déclaré que la Dominique est « parfaite » pour les familles qui souhaitent avoir une nation durable comme seconde résidence. Alors que le monde continue à faire face aux conséquences de la surpopulation comme les inégalités et le changement climatique, la Dominique s'est attachée à devenir la première nation résiliente au climat et à réaliser l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, a-t-il expliqué à CS Global Partners.

Les Nations unies ont instauré la Journée mondiale de la population pour attirer l'attention sur les problèmes de population et leur impact sur le développement économique, l'égalité, la pauvreté et l'environnement. L'organisation prévoit que la population mondiale atteindra 9,7 milliards de personnes dans 30 ans, soit près de deux milliards de plus qu'en 2021. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des zones urbaines. Les estimations à l'horizon 2050 montrent que près de 90 % de la croissance urbaine devrait se produire en Asie et en Afrique.

« Les candidats qui choisissent le programme CBI de la Dominique sont des champions de la citoyenneté mondiale. Les revenus tirés de leur investissement dans l'option de fonds gouvernemental servent à rendre la Dominique résiliente et durable. Nous proposons également des options d'investissement immobilier respectueuses de l'environnement afin de garantir que la durabilité reste une priorité », a déclaré Nanthan. « Les candidats retenus obtiennent la citoyenneté dominicaine et sont assurés d'avoir un foyer loin des villes encombrées », a-t-il ajouté.

La Dominique, petite nation caribéenne de 72 000 habitants, est un exemple de durabilité pour le monde entier. Avec l'aide des fonds de la CBI, le pays construit plus de 5 000 maisons à l'épreuve des intempéries pour ses citoyens et réhabilite ses industries de l'agriculture et de la pêche. Elle travaille également à la construction d'une centrale géothermique afin de réduire les coûts de l'électricité pour les consommateurs et de fournir de l'énergie aux îles voisines.

Les programmes du CBI accordent légalement le statut de citoyen beaucoup plus rapidement que les processus d'immigration traditionnels. Le programme CBI de la Dominique offre aux demandeurs un délai de traitement rapide, une diligence raisonnable approfondie et des options d'investissement abordables pour développer des initiatives locales en matière de santé, d'éducation et d'emploi.

Pour mieux répondre aux besoins des familles, la Dominique a élargi la clause relative aux personnes à charge dans les demandes. Désormais, les personnes à charge peuvent être liées soit au demandeur principal, soit à son conjoint, et il n'y a pas non plus de limite d'âge pour les parents et les grands-parents.

Avec la deuxième citoyenneté de la Dominique, les personnes et leurs familles peuvent rapidement formuler un plan B et obtenir une mobilité mondiale sans avoir à se déplacer physiquement, à passer des entretiens approfondis ou à attendre des années, comme c'est souvent le cas dans le processus d'immigration traditionnel.

