La Dominique et le Fonds EAU-Caraïbes pour les énergies renouvelables signent un contrat de 50 millions de dollars pour la construction d'une centrale d'énergie propre

LONDRES, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le gouvernement du Commonwealth de Dominique et le Fonds EAU-Caraïbes pour les énergies renouvelables (UAE-CREF) ont annoncé un accord pour un projet d'énergie propre résistant aux ouragans. Le projet de 50 millions de dollars en Dominique soutiendra un système de stockage d'énergie par batterie de 5 mégawatts/2,5 mégawatts-heure qui contribuera aux objectifs de l'île en matière d'énergie propre.

Le système devrait permettre de stabiliser le réseau électrique et de fournir une réserve de puissance et un contrôle de la fréquence au pays sujet à des conditions météorologiques extrêmes. Il permettra également à la population de la Dominique d'avoir un accès sécurisé à une énergie propre et renouvelable et ouvrira la voie à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.

À la lumière de ce nouveau contrat, le Premier ministre, l'honorable Dr Roosevelt Skerrit, a exprimé sa gratitude au gouvernement des Émirats arabes unis pour sa contribution significative au développement de la Dominique. « Le système de stockage par batterie de 5 MW nous permettra de passer plus rapidement de l'utilisation de combustibles fossiles à des sources d'énergie renouvelables dans le secteur de l'électricité. Nous nous réjouissons de la poursuite du partenariat avec les Émirats arabes unis dans le domaine du développement durable et d'autres domaines d'intérêt mutuel, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. »

Depuis des années, la Dominique et sa population ont fait de la lutte contre le changement climatique une priorité. Grâce à des fonds provenant de sources telles que le Programme de citoyenneté par investissement , le pays a soutenu des initiatives telles que la centrale géothermique actuellement en construction. La centrale a pour objectif de produire 7 MW d'énergie propre pour approvisionner la quasi-totalité de la population dominicaine et de faire passer le mix énergétique du pays à 51 % d'énergies renouvelables.

Le programme CBI permet à des investisseurs étrangers hautement qualifiés d' obtenir la citoyenneté dominicaine en échange d'un investissement de 100 000 USD dans le Fonds de diversification économique (EDF) ou de 200 000 USD dans des biens immobiliers de luxe pré-approuvés qui soutiennent également l'écotourisme florissant de la Dominique.

En mettant clairement l'accent sur la durabilité, la Dominique canalise les investissements du Programme CBI vers sa sécurité énergétique, ses infrastructures et son renforcement de son habitat. L'« Île nature des Caraïbes » est ainsi en passe de devenir « la première nation résiliente au climat au monde », comme s'y est engagé le Premier ministre Skerrit après le passage de l'ouragan Maria sur l'île en 2017. PwC Les experts de et d'autres représentants du gouvernement attribuent au programme CBI le mérite du redressement rapide de la Dominique après Maria.

Les investisseurs qui espèrent être approuvés dans le cadre du programme CBI de la Dominique - classé par les spécialistes du FT comme le meilleur au monde en matière de citoyenneté économique – et qui souhaitent contribuer à son cheminement vers la résilience climatique peuvent trouver tous les détails sur le site officiel du gouvernement .

