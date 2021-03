La Dominique se transforme une communauté à la fois, selon le député Ian Douglas

LONDRES, 5 mars 2021 /PRNewswire/ -- Plusieurs projets de développement national sont actuellement en cours ou ont été récemment achevés dans le Commonwealth de la Dominique. Cette semaine, deux nouveaux centres de santé, qui ont coûté près de 2 millions de dollars, ont été commandés par le programme « Citoyenneté par l'investissement » (CPI) de l'île. Actuellement, 12 centres de santé devraient être construits. Ces projets annoncent une nouvelle ère pour « l'Île Nature ».

Les soins de santé ont figuré en bonne place sur le programme du gouvernement l'année dernière, dans le cadre de son objectif de fournir un accès facile aux services médicaux pour tous les secteurs de la communauté. La semaine prochaine, le pays prévoit d'inaugurer son hôpital Marigot, à la pointe de la technologie. L'hôpital, également financé par le programme CPI, aura une capacité de 75 lits avec des services de haute qualité, y compris des soins d'urgence et un centre de traumatologie.

Outre la réforme de son secteur de la santé, la Dominique est également sur le point de transformer d'autres secteurs insulaires. Le pays a récemment révélé que la construction de sa première centrale géothermique serait terminée en 2022. De plus, la Dominique construit plus de 5 000 maisons résistantes aux intempéries pour ses citoyens dont 25 % ont déjà été réalisés, s'alignant ainsi sur les efforts déployés pour devenir la première nation au monde à résister au climat.

Ian Douglas, député de la circonscription de Portsmouth, s'est exprimé sur le nombre de projets mis en place sur l'île qui contribuent à sa transformation : « Des maisons aux hôtels en passant par les centres de santé et de bien-être, les routes et les ponts, les défenses maritimes et fluviales. Ce pays est en train de se transformer, une communauté à la fois », a-t-il déclaré.

« Et nous, en Dominique, nous serons l'une des destinations les plus prisées au monde, j'en suis sûr », a-t-il conclu.

Tout cela est rendu possible grâce au programme « Citoyenneté par l'investissement » de la Dominique, une initiative qui vise à attirer les riches étrangers à investir dans un fonds gouvernemental ou à acheter des biens immobiliers sélectionnés en échange de leur citoyenneté. Créé en 1993, le programme de la Dominique est l'un des plus anciens dans le domaine de la migration des investissements. Le magazine PWM du Financial Times l'a classé comme la meilleure offre au monde pour la deuxième citoyenneté au cours des quatre dernières années.

Les investisseurs qui choisissent la Dominique peuvent voyager sans visa dans plus de 140 pays et territoires, avoir le droit de vivre, de travailler et d'étudier dans le pays et avoir une seconde maison pour eux-mêmes et leur famille. En outre, les investisseurs peuvent transmettre leur citoyenneté aux générations futures, ce qui garantit la pérennité de leur héritage. Enfin, les candidats peuvent être rassurés en sachant que leur investissement améliorera leur foyer d'adoption, ce qui profitera à la fois aux citoyens autochtones et aux citoyens économiques.

+447867942505, [email protected] , www.csglobalpartners.com

SOURCE CS Global Partners