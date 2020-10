La Dra. Sylvia E. Rosas de Boston fue nombrada presidenta electa de la National Kidney Foundation

La Dra. Rosas es nefróloga y epidemióloga en el Joslin Diabetes Center, directora de la Latino Kidney Clinic, profesora asociada de Medicina en la Escuela de Medicina de Harvard y nefróloga en el Beth Israel Deaconess Medical Center.

"Estoy muy contento de que la Dra. Sylvia Rosas forme parte de la Junta de la NKF como presidente electa", señaló el Dr. Palevsky. "Conozco a la Dra. Rosas desde hace muchos años y he tenido el privilegio de colaborar con ella regularmente en investigaciones. Es una defensora apasionada de sus pacientes y de todos los pacientes con enfermedades renales. Es un gran aporte que se una al liderazgo nacional de la NKF para mejorar la vida de los pacientes con enfermedades renales y aumentar la conciencia sobre estas enfermedades entre un tercio de la población adulta que está en riesgo de desarrollarlas", expresó el Dr. Palevsky, actual presidente de la NKF.

La Dra. Rosas completó su formación en Medicina Interna en el Hospital Michael Reese/Universidad de Illinois, en Chicago. Obtuvo capacitación en nefrología clínica y una maestría en epidemiología clínica de la Universidad de Pensilvania. También completó el programa de gestión de Wharton. Es nefróloga desde hace 21 años.

La Dra. Rosas investiga sobre la epidemiología de las complicaciones de las enfermedades metabólicas y cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal, en particular con enfermedad renal diabética. También ha evaluado las diferencias en la salud de las personas con enfermedades renales, particularmente de aquellas de origen hispano o latino. Creció en Puerto Rico y vivió en Bogotá, Colombia, cuando era adolescente y estudiante de medicina.

"Es un honor para la NKF que la Dra. Rosas se una a la Junta Directiva como presidenta electa", expresó Anthony E. Tuggle, presidente de la Junta Directiva de la NKF y receptor de un trasplante de riñón. "Somos especialmente afortunados en este momento de intersección entre las enfermedades renales, la pandemia y la desigualdad racial en la atención médica al tener en nuestro liderazgo a una nefróloga que también es epidemióloga y defensora de la diversidad. Quiero agradecer a la Dra. Rosas por aportar su talento a la NKF en estos momentos tan críticos".

"Durante mi mandato como presidenta, me gustaría seguir centrándome en la conciencia pública sobre las enfermedades renales, en particular, la enfermedad renal diabética, la causa más importante de enfermedad renal en todo el mundo", dijo la Dra. Rosas. "He sido defensora de la eliminación de las barreras para las donaciones de riñón y de la reducción de los descartes de órganos. Además, existen desigualdades significativas tanto entre las personas que están en riesgo de desarrollar enfermedades renales como en la manera en que se aplican los tratamientos.

"Planeo continuar avanzando en estas áreas a las que he dedicado toda mi carrera, para apoyar programas que aborden y encuentren soluciones para estas disparidades en la salud", expresó. "Además, continuaré trabajando para aumentar la diversidad racial y de género en el ámbito de la salud".

La Dra. Rosas es líder de centros clínicos de la Red de Resultados de Trasplantes de Riñón a Largo Plazo APOL1 (APOLLO), financiada por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), que evalúa el papel del gen APOL1 en los resultados de los trasplantes de riñón. También es líder del sitio de reclutamiento de Enfermedades Renales Crónicas del Programa de Medicina de Precisión del Riñón (KPMP) en el Joslin Diabetes Center. El KPMP tiene por objetivo obtener y evaluar éticamente biopsias de riñón humano para crear un atlas de tejido renal, definir subgrupos de enfermedades e identificar células, vías y objetivos críticos para terapias novedosas.

Ha recibido numerosos premios, entre ellos, el premio Médico del Año de Nueva Inglaterra de la National Kidney Foundation (NKF) en 2017, y el premio Miembro del Año de la Asociación Nacional de Médicos Hispanos. Ha sido una voluntaria a largo plazo de la NKF, incluso como miembro del comité de planificación de las Reuniones Clínicas de Primavera, jueza en el Foro de Jóvenes Investigadores y miembro de la Junta Asesora Científica.

A nivel local, ha sido miembro de la junta médica de la división de la NKF en Nueva Inglaterra. Es miembro de la Junta Editorial del Clinical Journal of the American Society of Nephrology y del Advances of Chronic Kidney Disease Journal.

La Dra. Rosas se desempeñó como presidenta del Comité de Asuntos de Minorías de la Red de Adquisición y Trasplante de Órganos/Red Unida para el Intercambio de Órganos (UNOS). Además, ha sido secretaria de Mujeres en Nefrología y presidenta del Comité de Programas de la Red del NIDDK para Investigadores de Salud de Minorías.

La Dra. Rosas y su familia viven en Newton, MA, en las afueras de Boston. Está casada y tiene dos hijos adolescentes.

Información sobre las enfermedades renales

En los Estados Unidos, se estima que 37 millones de adultos padecen enfermedades renales crónicas, y aproximadamente el 90 por ciento no lo sabe. Uno de cada tres adultos en los EE. UU. tiene riesgo de padecer una enfermedad renal crónica. Algunos de los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad renal son los siguientes: diabetes, presión arterial alta, enfermedades cardíacas, obesidad y antecedentes familiares. Las personas de ascendencia negra o afroamericana, hispana o latina, aborigen estadounidense o nativa de Alaska, asiáticoestadounidense o nativa de Hawái o de otras islas del Pacífico tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Los negros o afroamericanos tienen casi cuatro veces más probabilidades de padecer insuficiencia renal que los estadounidenses de raza blanca. Los hispanos tienen 1.3 veces más probabilidades que los no hispanos de padecer insuficiencia renal.

Acerca de la National Kidney Foundation

La National Kidney Foundation (NKF) es la organización centrada en los pacientes de mayor extensión, alcance y trayectoria dedicada a la concientización, la prevención y el tratamiento de las enfermedades renales en los EE. UU. Para obtener más información sobre la NKF, visite www.kidney.org.

