La eficiencia de la célula HJT de Jinergy alcanza el 24,2% para finales de 2020

SHANGHAI, 28 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El 27 de octubre, el doctor Liyou Yang, director general de Jinneng Clean Energy Technology Ltd ("Jinergy"), un fabricante FV de tecnología con sede en China, dio una conferencia titulada Progress on HJT Mass Production at Jinergy en PV CellTech 2020, organizada por Solar Media.

Impulsada por la paridad de la red, la célula solar está afrontando reducción de los costes y mejora de la eficiencia. La tecnología HJT (Heterojunction) se ha convertido en una de las tecnologías de célula de próxima generación de mayor potencial debido a su alta eficiencia, ausencia de LID y proceso más corto. Está indicado que cerca de 10 GW de capacidad celular HJT se ha puesto en construcción en China de forma gradual. Con la domesticación del equipamiento HJT y sus materiales, cada vez son más y más los fabricantes PV que se unen a la producción en masa conjunta de la tecnología HJT.

En la conferencia, el doctor YANG mencionó que Jinergy es una de las principales empresas que promueve la producción masiva de tecnología. La eficiencia de célula HJT media de Jinergy ha alcanzado el 23,95% y se espera que alcance el 24,2% para finales de 2020. Además, el proyecto HJT de 100 MW de fase II de Jinergy pasó a estar operativo a finales de junio de este año. Desplegando la oblea M6, MBB así como la tecnología de medio corte, el rendimiento de potencia bifacial del módulo HJT de nueva generación puede llegar a 570 MW.

Jinergy es uno de los primeros fabricantes FV en comercializar módulos HJT en China. El módulo HJT de Jinergy recibió el primer nuevo certificado IEC del mundo y también cotiza en DEWA y JPAC.

Según el doctor Yang, Jinergy está también estudiando la posibilidad de combinar HJT con perovskite e IBC. "Jinergy continuará invirtiendo en I+D para tecnologías de vanguardia y contribuirá al mercado global de la energía renovable con los productos más avanzados y fiables", explicó el doctor Yang.

Acerca de Jinergy

Jinergy, una empresa del sector de la energía verde que pertenece a Jinneng Group, uno de los grupos energéticos estatales de China, sigue una estrategia de iteración de tecnología y ha desarrollado tres generaciones de módulos con tecnología de vanguardia: policristalinos, monocristalinos PERC y HJT.

Jinergy cuenta con la capacidad de producción total de 2 GW: módulos policristalinos, monocristalinos PERC y HJT. En 2017, Jinergy comercializaba productos HJT de alta eficiencia.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1321112/JINERGY_Logo.jpg

SOURCE Jinergy