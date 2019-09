La Embajada de Guatemala celebra su Día de la Independencia en el Museo Friends of Zion (Amigos de Sion)

- El Dr. Mike Evans y el Museo Friends of Zion fueron anfitriones del evento celebrando el Día de la Independencia por la Embajada de Guatemala. El tema fue el primer Aniversario de la transferencia de la embajada a Jerusalén

JERUSALÉN, 9 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Anoche, en el Museo Friends of Zion, la embajada de Guatemala en Israel celebró su 198 Día de la Independencia, y a la vez el primer aniversario de la embajada en Jerusalén.

Al evento asistieron el Embajador de EEUU en Israel Sr. David Friedman, El Embajador de Guatemala en Israel Sr. Mario Bucaro, el Ministro de Justicia Sr. Amir Ohana y el Intendente de Jerusalén Sr. Moshé Lion. También asistieron al evento varios Embajadores de América Latina y América Central en Israel y muchos otros dignatarios e invitados influyentes.

Embassy of Guatemala Celebrates Independence Day at the Friends of Zion Museum (photo credit: Yossi Zamir)

El Dr. Mike Evans, fundador y presidente del Museo Friends of Zion y miembro de la Asesoría Evangélica Trump, viajó a la Ciudad de Guatemala antes que el presidente Jimmy Morales anunciara el reconocimiento de Jerusalén por Guatemala y su intención de transferir su embajada. Evans presentó al Presidente Morales con el Premio "Friend of Zion", la distinción más importante del Museo.

En su discurso el Dr. Mike Evans elogió al Primer Ministro Netanyahu y a Sara Netanyahu diciendo que "su impacto sobre la decisión de Guatemala para reconocer a Jerusalén y transferir su embajada se conecta al "factor confianza" del Primer Ministro, el cual también ha motivado a otras naciones como Honduras a reconocer a Jerusalén".

Hace una semana, el Museo Friends of Zion otorgaba el Premio "Friend of Zion" al presidente Juan Orlando Hernández de Honduras, quien había declarado oficialmente su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel además de inaugurar una "oficina comercial" en Jerusalén. El museo Friends of Zion lo celebró con una recepción al Presidente y su delegación.

El Museo Friends of Zion tiene más de 65 millones de miembros, convirtiéndolo en una de las mayores comunidades digitales pro-israelís en el mundo.

El Museo Friends of Zion está por lanzar un proyecto de 100 millones de dólares y está construyendo un centro educacional, un laboratorio de ideas, un centro de comunicaciones y una universidad on-line. El difunto Shimón Peres, noveno presidente y octavo Primer Ministro de Israel fue el primer Director Internacional del Centro Friends of Zion de Patrimonio Histórico.

Reserve su tour en línea o póngase en contacto con nuestro departamento de reservas, por teléfono al 972-2-532-9400 o correo electrónico: reservations@fozhc.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/971832/Embassy_of_Guatemala_Celebrates_Independence_Day_at_the_Friends_of_Zion_Museum.jpg

FUENTE Friends of Zion Museum

Related Links

https://www.fozmuseum.com/es/



SOURCE Friends of Zion Museum