La encuesta dice que es la temporada para cambiar:

HOWELL, Michigan, 1 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los estadounidenses están ansiosos por más celebraciones, más decoraciones y más árboles de navidad naturales este año, según una nueva encuesta de la Christmas Tree Promotion Board (CTPB). La encuesta revela mucho optimismo por parte de los consumidores y muchas noticias alentadoras para los productores de árboles naturales a medida que las personas se abren paso a través de un segundo año de alegría mezclado con precaución por el COVID.

La gran novedad es que aquellos que cambiaron de árboles artificiales a naturales el año pasado les encantó y no se arrepienten. De hecho, el 97% de los que compraron previamente árboles de navidad artificiales y cambiaron a un árbol de navidad natural en 2020 estuvieron de acuerdo en que disfrutaron de la experiencia, y casi el 90% desearía haber comenzado a comprar un árbol de navidad natural anteriormente.

La CTPB encargó la encuesta hecha a los consumidores antes de la temporada navideña de 2021 para conocer sus actitudes, opiniones, intención de compra y otros comportamientos relacionados con la celebración de la fiesta mientras el país continúa adaptándose a los altibajos de la pandemia COVID-19. Estos fueron los resultados:

El 80% de los encuestados espera que la navidad sea diferente este año en comparación con 2020.

Las mayores diferencias anticipadas son tener más fiestas y reuniones (51%), colocar más decoraciones (51%) y celebrar con más gente de lo habitual (49%).

Aproximadamente la mitad de los encuestados que piensan que la navidad será diferente este año dicen y que dadas las diferencias lo más probable es que pongan un árbol de navidad natural.

El 58% de los encuestados se sienten más optimistas de poder celebrar verdaderamente la navidad este año.

Más de la mitad (54%) de los estadounidenses que planean comprar un árbol de navidad natural este año señalan el aroma natural y la experiencia de decorarlo como sus aspectos favoritos de tener un árbol de navidad natural.

El 41% de los compradores de árboles naturales están preocupados por poder obtener el árbol que desean este año, lo que puede generar compras antes de lo normal . Los momentos más populares en los que planean comprar un árbol natural son el fin de semana posterior al Día de Acción de Gracias (30%) y la primera semana de diciembre (32%).

"Es maravilloso ver los datos sobre cuánto le gusta a la gente el cambio a un árbol natural", dijo Carrie McClain, productora de árboles de navidad de segunda generación. "Pero no me sorprende. Mi familia ha estado cultivando árboles de navidad desde 1976, así que sé de primera mano que los árboles de navidad naturales pueden crear buenos recuerdos incluso en tiempos difíciles. Unen a las personas y construyen tradiciones. Pero al mismo tiempo, cada árbol es diferente, por lo que cada año es distinto. Esa es la belleza de compartir la temporada con algo natural. ¡Y lo mejor de todo es que literalmente huelen a navidad!".

Visite ItsChristmasKeepItReal.com

Una guía visual de árboles proporciona una mirada de cerca a las 20 clases de árboles de navidad naturales más populares y un Localizador de tiendas con un mapa interactivo y filtros de búsqueda puede ayudar a las personas a encontrar un árbol de navidad natural sin importar dónde vivan o les guste comprar. Es especialmente útil para quienes buscan una forma de apoyar a las empresas locales.

Sobre la Investigación

TRUE Global Intelligence, la práctica de investigación interna de FleishmanHillard, realizó una encuesta a 1,502 estadounidenses adultos de entre 21 y 49 años. Todos los encuestados celebran u observan la navidad y deciden o comparten la decisión de qué poner en su casa cada año y qué tipo de árbol de navidad o también influyen en la persona que toma las decisiones en su hogar. La encuesta se realizó del 7 al 17 de mayo de 2021. La encuesta tiene un margen de error de ± 2,2% y más para los subgrupos.

Árboles de Navidad Naturales y Medio Ambiente

Los verdaderos árboles de navidad provienen de la tierra y regresan a la tierra; son biodegradables, por lo que pueden reciclarse o reutilizarse como mantillo para plantas. Al igual que otros cultivos, los árboles de navidad naturales se cultivan para cosechar, al igual que las calabazas para Halloween o los ingredientes de las ensaladas para la cena. No hay nada de malo en llevarlos a casa. De hecho, la investigación muestra que los árboles naturales son mucho más amigables con el medio ambiente en comparación con los árboles artificiales, que tienen una vida útil de seis años. Los árboles artificiales tienen el triple de impacto sobre el cambio climático y el agotamiento de los recursos. 1 Por cada árbol de navidad natural que cosechan los agricultores se planta al menos un árbol nuevo.

Conozca las fuentes de información:

Establecida en 2015, Christmas Tree Promotion Board (CTPB) es un programa nacional de investigación y promoción cuya misión es compartir con los consumidores los beneficios de los árboles de navidad naturales a través de la promoción y las relaciones públicas, a la vez que se dedica a la investigación para servir mejor a nuestros clientes y productores. El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA por sus siglas en inglés) supervisa la CTPB para garantizar la transparencia y precisión en sus comunicaciones. Este comunicado de prensa fue desarrollado y distribuido por la CTPB.

La National Christmas Tree Association (NCTA) es la asociación comercial nacional que representa a la industria de los árboles de navidad. NCTA representa a más de 700 granjas que son miembros activos, 29 asociaciones estatales y regionales y más de 4,000 empresas afiliadas que cultivan y venden árboles de navidad o proporcionan suministros y servicios relacionados.

La American Christmas Tree Association (ACTA) es una corporación sin fines de lucro dirigida por el CEO Thomas Harman .2 Harman es el fundador de Balsam Hill, un vendedor de árboles de navidad artificiales.3 La mayoría de los árboles de navidad artificiales se fabrican en el extranjero.4

