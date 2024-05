La exhibición móvil del Programa Científico All of Us, dirigido por los Institutos Nacionales de la Salud, visita Rochester, NY

ROCHESTER, N.Y., 3 de mayo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A partir de esta semana, National Alliance for Hispanic Health y Ibero American Action League Inc. en Rochester recibirán al All of Us Journey, una exhibición móvil educativa que lleva al Programa Científico All of Us, dirigido por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), a comunidades de Estados Unidos. La exhibición móvil ofrece actividades interactivas, videos, juegos, etc. diseñados para demostrar el poder de la participación en la investigación en salud. Las personas interesadas en participar conocerán acerca de cómo pueden ayudar a moldear el futuro de la salud para sí mismas, sus familias y sus comunidades. Durante su visita, los asistentes también tendrán la oportunidad de inscribirse en el Programa Científico All of Us.

EVENTO:

Como parte de su recorrido nacional, el All of Us Journey realizará una parada en Rochester. Se invita al público a asistir para conocer cómo pueden ayudar a cambiar el futuro de la salud como participantes en el Programa Científico All of Us.

CUÁNDO y DÓNDE:

Del martes, 7 de mayo al viernes, 10 de mayo, 2024

10am-4pm

Ibero American Action League Inc

216 Clifford AveRochester, NY 14621

Consulte aquí la lista completa de eventos que se realizarán en Rochester del 7 de mayo al 24 de mayo.

El Programa Científico All of Us, dirigido por los Institutos Nacionales de la Salud, tiene como objetivo inscribir a un millón o más participantes que reflejen la diversidad de los Estados Unidos. All of Us ayudará a los investigadores científicos a comprender mejor por qué las personas se enferman o se mantienen saludables. Para obtener más información sobre el Programa Científico All of Us y sus próximos eventos, visite https://www.joinallofus.org/es/tour .

Acerca del All of Us Journey

All of Us es una marca registrada en inglés del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés). El Journey es administrado por Montage Marketing Group en colaboración con Scripps Research Translational Institute y financiado por los Institutos Nacionales de la Salud con la adjudicación de contrato No. OT2OD035580 .

Para obtener más información, comuníquese con:

Jennifer Reyes, gerente de Participación Comunitaria

Teléfono: 703-454-9168 ext: 144

Correo electrónico: [email protected]

