La experiencia intergeneracional es la base para el éxito de la tecnología 5G que tiene un rápido despliegue en Latinoamérica

CANCÚN, México, 1 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Huawei organizó el Congreso Latinoamericano de TIC (LATAM ICT Congress) con el apoyo de GSMA Intelligence e ITU. El evento reunió a operadores de redes, organizaciones de la industria y proveedores de equipos de toda la región para analizar "The Road of 5G: Lighting Up Digital LATAM" ("El camino de la 5G: encender la Latinoamérica digital") e intercambiar ideas sobre cómo la tecnología 5G puede desarrollarse con rapidez y ofrecer valor a los clientes en toda Latinoamérica.