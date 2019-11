La exposición a los medicamentos para tratar el VIH en el vientre materno puede incrementar el riesgo de microcefalia y retrasos en el desarrollo de los niños

BETHESDA, Maryland, 18 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Según un análisis financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), los hijos de mujeres en terapia para el VIH que incluye el medicamento efavirenz muestran de 2 a 2.5 más probabilidades de sufrir microcefalia (cráneo de talla pequeña) que los hijos de mujeres en tratamiento con otros fármacos antirretrovirales. Los niños con microcefalia también acusan un mayor riesgo de padecer retrasos en el desarrollo que aquellos nacidos con un cráneo de talla normal.

El estudio pertenece a la Dra. Paige L. Williams de la Facultad T.H. Chan de Salud Pública de Harvard y a sus colegas, y fue publicado por The Lancet.

"Nuestros hallazgos sustentan la importancia de contar con alternativas a la terapia combinada con efavirenz en mujeres embarazadas que tienen VIH", dijo el Dr. Rohan Hazra, coautor del estudio y jefe del Área de Enfermedades Infecciosas Maternas y Pediátricas del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD) de los NIH, que proporcionó financiamiento para dicha investigación.

Los investigadores analizaron los datos de un estudio de seguimiento de más de 3,000 bebés nacidos de mujeres en terapia para el VIH durante el embarazo. En ese estudio antecedente, se midieron periódicamente las circunferencias craneales de los niños de los seis meses a los 5 a 7 años.

En el estudio aquí referido, los investigadores usaron dos sistemas de clasificación para catalogar el crecimiento craneal en los niños. El primero combina estándares desarrollados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) para menores de tres años con las Tablas Nellhaus, un conjunto previo de estándares para niños de más de tres años. A fin de crear un segundo sistema de clasificación, el equipo consultó las Tablas Nellhaus del nacimiento hasta los 18 años.

Según los estándares Nellhaus, los hijos de mujeres en tratamientos que incluían el fármaco efavirenz tenían más del doble de probabilidades de sufrir microcefalia que los niños nacidos de mujeres en otro tipo de terapia. Según los estándares combinados Nellhaus-CDC, los niños expuestos a efavirenz en el vientre materno resultaron tener alrededor de 2.5 más probabilidades de padecer microcefalia. Los niños con microcefalia, de acuerdo con los estándares Nellhaus, también obtuvieron puntajes bajos en pruebas estandarizadas de desarrollo infantil a la edad de 1 y 5 años.

De los 141 niños expuestos a efavirenz en el vientre materno, 14 (9.9%) tenían microcefalia, en comparación con 142 de los 2,842 que no estuvieron expuestos a este medicamento (5%).

Los investigadores advirtieron que la exposición a cualquier otro tipo de terapia para el VIH no se asociaba con un mayor riesgo de microcefalia.

Las siguientes entidades también aportaron financiamiento para la realización del estudio: Instituto Nacional de Abuso en el Consumo de Fármacos, Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Oficina de los NIH para la Investigación del Sida, Instituto Nacional de Salud Mental, Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos e Infartos Cerebrales, Instituto Nacional de Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación, Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial y el Instituto Nacional de Abuso en el Consumo de Alcohol y Alcoholismo.

Williams, PL, et al. Association of maternal antiretroviral use with microcephaly in children who are HIV-exposed but uninfected (SMARTT): a prospective cohort study (La asociación del uso materno de antirretrovirales y la microcefalia en niños expuestos al VIH que no están infectados (SMARTT): un estudio prospectivo de cohorte). The Lancet HIV. 2019. https://doi.org/10.1016/S2352-3018(19)30340-6.

Acerca del Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD): El Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD) dirige investigaciones y capacitaciones para comprender el desarrollo humano, mejorar la salud reproductiva, enriquecer las vidas de infantes y adolescentes, y optimizar las habilidades de todos. Si desea más información, visite http://www.nichd.nih.gov.

Acerca de los National Institutes of Health (NIH): Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) son la agencia nacional de investigación médica y abarcan a 27 institutos y centros, y pertenecen al Departamento de Servicios Sociales y de Salud de los Estados Unidos. Los NIH constituyen la principal entidad federal en realización y apoyo de investigación médica básica, clínica y traslacional, e investigan las causas, los tratamientos y las formas de curar tanto enfermedades comunes como raras. Si desea más información sobre los NIH y sus programas, visite http://www.nih.gov

FUENTE National Institutes of Health (NIH)

