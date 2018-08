La famille Roosevelt salue la grande ouverture du Centre médical TCM GuangYuYuan House of Roosevelt

- Guo Jiaxue, directeur de GuangYuYuan a déclaré : « Avec nos près de 500 ans d'histoire, nous représentons bien plus que la médecine traditionnelle chinoise. Nous reflétons la préservation de la culture et, dans l'esprit de l'initiative 'Une Ceinture, une Route', nous partageons la culture de la médecine traditionnelle chinoise dans le monde. »

SHANGHAI, 29 août 2018 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de son partenariat international le plus récent, la plus ancienne des marques figurant au nombre des « quatre géants » de la médecine traditionnelle chinoise a célébré l'ouverture du Centre médical TCM GuangYuYuan au sein de la House of Roosevelt de Shanghai. Cette cérémonie d'inauguration était le dernier d'une série d'événements orientés sur les échanges culturels lancée par GuangYuYuan dans le but de mieux faire connaître la médecine traditionnelle chinoise dans le monde.

Guo Jiaxue, président de Topsun Group et directeur de GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. a expliqué l'importance de cette collaboration : « Avec nos près de 500 ans d'histoire, nous représentons bien plus que la médecine traditionnelle chinoise. Nous reflétons la préservation de notre patrimoine national et, dans l'esprit de l'initiative 'Une Ceinture, une Route', nous partageons la culture de la médecine traditionnelle chinoise dans le monde. La famille Roosevelt déploie elle aussi des efforts considérables en termes de conservation et poursuit ses investissements tout autour du globe. »

Tweed Roosevelt a chaleureusement félicité GuangYuYuan pour l'ouverture du Centre médical national TCM GuangYuYuan. Cette cérémonie intime a accueilli une centaine d'invités venus de Chine et de l'étranger, parmi lesquels Xu Jianguang, président de l'Association médicale de Shanghai, Zhang Huaiqiong, directeur adjoint de la Commission pour la santé et la planification familiale de Shanghai, Hu Hongyi, vice-président exécutif de l'Association de médecine traditionnelle chinoise de Shanghai, Li Yuan, représentant officiel adjoint du district, Khaled Youssef, consul général d'Égypte, et Vassilis Xiros, consul général de Grèce.

À propos de GuangYuYuan

GuangYuYuan a été créée en 1541. En 2003, la société a été acquise par Xi'an Topsun Group, un conglomérat pharmaceutique chinois de premier plan. Elle est cotée à la bourse de Shanghai sous le nom GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co. Ltd. (numéro de référence 600771). En 2006, GuangYuYuan été distinguée par le ministère chinois du Commerce, recevant l'appellation « marque de tradition ». GuilingJi et Dingkun Dan, deux des produits les plus anciens de GuangYuYuan, ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel de Chine et leur formule classée secret d'État.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/736661/The_Roosevelt_Residence_in_Shanghai.jpg