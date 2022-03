La FCC délivre la première autorisation de transfert d'énergie sans fil et sans limite de distance à la technologie Cota® d'Ossia

Ossia annonce que sa technologie d'alimentation sans fil Cota® a été approuvée par la FCC pour une utilisation aux États-Unis sans limitation de distance.

REDMOND, Washington, 7 mars 2022 /PRNewswire/ -- Ossia Inc, la société qui a créé Cota® Real Wireless Power™ - la technologie brevetée qui fournit de l'énergie par voie hertzienne, à distance, et sans avoir besoin d'une ligne de visée - a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu une autre autorisation importante de la FCC pour le système d'alimentation sans fil Cota. Cette autorisation supprime la limite de distance de 1 m imposée par la FCC et permet au système d'alimentation sans fil par radiofréquence d'Ossia de fournir de l'énergie à une large gamme d'appareils sans aucune limite de distance. Le système Cota nouvellement autorisé peut être vendu partout aux États-Unis.

Ossia est la première société d'énergie sans fil dont les produits ont été approuvés conformément aux directives récemment publiées par la FCC, qui supprime la limite de distance de 1 m imposée par la FCC pour certaines technologies d'énergie sans fil autorisées par la Section 18 des directives de la FCC. Contrairement aux dispositifs à faible puissance d'autres sociétés autorisés en vertu de différentes parties de la réglementation de la FCC, l'autorisation d'Ossia en vertu de la Section 18 signifie que la technologie Cota est autorisée à utiliser une puissance considérable - dans ce cas précis, environ 5 W - pour envoyer du courant à des dispositifs à n'importe quelle distance.

Cette nouvelle vient après qu'Ossia ait reçu l'autorisation de vendre le système Cota Real Wireless Power et de le faire fonctionner sans aucune limitation de distance dans plus de 45 pays en dehors des États-Unis, y compris dans l'UE et au Royaume-Uni, là encore à n'importe quelle distance.

« C'est une étape importante pour Ossia. Les dispositifs d'alimentation sans fil Cota sont désormais autorisés sans limite de distance dans tous les pays du monde, et la technologie peut être intégrée dans des produits destinés à être utilisés dans plus de 45 pays (et plus encore) et dans les 50 États américains », a déclaré Doug Stovall, PDG chez Ossia. « Nous sommes partis avec une technologie révolutionnaire qui, nous le savions, allait changer le monde. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne les énormes opportunités du marché américain désormais disponibles pour la technologie Cota. »

Le système d'alimentation sans fil Cota a subi plusieurs séries de tests rigoureux pour prouver sa conformité aux normes de la FCC, notamment celles relatives à la sécurité de l'exposition aux radiofréquences, qui sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux appareils Wi-Fi et cellulaires et qui comptent parmi les normes de test les plus strictes au monde en matière de sécurité de l'exposition aux radiofréquences.

« Le fait qu'Ossia soit le premier à recevoir ce type d'approbation de la FCC pour l'alimentation sans fil témoigne de l'efficacité et de la sécurité de la technologie Cota - et permet de répondre aux besoins d'alimentation et de sécurité des clients d'Ossia. Nous avons désormais placé la barre très haut pour l'ensemble du secteur », a déclaré Hatem Zeine, physicien et fondateur d'Ossia. « Grâce à cette certification, nos partenaires et nos clients sont en mesure de construire et de certifier leurs produits compatibles avec Cota et de les mettre sur le marché. Au fur et à mesure que les entreprises intègrent et transforment leurs produits avec Cota, nous verrons davantage d'innovation et d'adoption de la part des entreprises et des pays du monde entier. C'est une période incroyablement excitante dans l'histoire de l'énergie sans fil. »

Cette dernière certification FCC permet aux partenaires actuels d'Ossia d'intégrer la technologie Cota dans une large gamme de produits et d'applications à distance. Ossia s'attend à ce que cette autorisation ouvre la voie à une prolifération de nouveaux dispositifs et applications d'alimentation sans fil à distance.

À propos d'Ossia

Ossia Inc. est le leader mondial de ce qui est possible avec l'énergie sans fil. La technologie phare d'Ossia, Cota®, redéfinit l'alimentation sans fil en fournissant en toute sécurité une énergie ciblée et à distance aux appareils. La technologie Cota d'Ossia est une technologie d'antenne intelligente brevetée qui maintient automatiquement la charge de plusieurs appareils sans aucune intervention de l'utilisateur et permet de créer un monde efficace et véritablement sans fil, alimenté en permanence et toujours connecté. Le siège social d'Ossia est situé à Bellevue, dans l'État de Washington. Consultez notre site Web www.ossia.com .

