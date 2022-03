La FCCA se asocia con las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en el marco de un acuerdo de desarrollo estratégico

MIRAMAR, Florida, 28 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), la asociación comercial que representa los intereses mutuos de los destinos y las partes interesadas en todo el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y México, junto con Líneas Miembros que operan más del 90 % de la capacidad mundial de los cruceros, se complace en anunciar su alianza con las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en el marco de un acuerdo de desarrollo estratégico para 2022 que se enfocará en aumentar el impacto económico general del destino derivado del turismo en cruceros. El acuerdo, procedente de un mandato del Comité Ejecutivo de la FCCA, incluirá el acceso a los principales responsables de la toma de decisiones y sus esfuerzos conjuntos con la FCCA para cumplir los objetivos, incluidos el aumento de las escalas de crucero, nuevas experiencias y productos, la colaboración con el sector privado local, mayores oportunidades de empleo y compra, la conversión de huéspedes de cruceros en visitantes con alojamiento, la promoción de cruceros de verano, la creación de demanda de los consumidores, el alcance de las agencias de viajes y más.

"Este acuerdo es otra prueba de la continua colaboración que las Islas Vírgenes de los Estados Unidos han mantenido con la FCCA y la industria de los cruceros", señaló Micky Arison, presidente de la FCCA y Carnival Corporation & plc. "El destino ha brindado apoyo al sector de los cruceros en los mejores y en los peores momentos, y estoy orgulloso de que este acuerdo permita mejorar la vida y el sustento de tantas personas allí presentes".

"Estamos agradecidos por el apoyo de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos durante la pandemia, y este histórico acuerdo es una prueba más de su dedicación al turismo en cruceros, por lo que no podemos estar más emocionados de responder con reciprocidad a la fe que han mostrado en nosotros y en la industria mediante el aumento de los beneficios que obtienen a partir del sector", expresó Michele Paige, presidenta de la FCCA. "A través de este acuerdo, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos contarán con el compromiso total de la FCCA en lo que respecta a cumplir con las iniciativas del destino, incluida la asistencia al sector privado y la ayuda a todos los habitantes locales para que prosperen gracias al impacto económico que aporta el sector".

Tras ser una historia de éxito para el turismo caribeño en el marco de la COVID-19, experimentando un año insignia para el turismo de estadía prolongada en 2021 y batiendo numerosos récords, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos buscan pasar la página de su turismo en cruceros, que generó $184.7 millones en gastos totales de turismo en cruceros, además de $77.9 millones en ingresos salariales totales de los empleados durante el año crucero 2017/2018, según el informe de Business Research & Economic Advisors "Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destination Economies" ("Contribución económica del turismo en cruceros a las economías de los destinos").

"Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos celebran su firme alianza con la FCCA y sus Líneas Miembros", sostuvo Joseph Boschulte, comisionado de turismo de USVI. "Se espera que el marketing estratégico y los programas de colaboración que promueven el atractivo de la industria de los cruceros y de nuestras impresionantes islas proporcionen al territorio un trampolín para una rápida reanudación, conforme ingresemos en la fase endémica de la Covid-19".

A través del acuerdo, la FCCA no solo guiará al Gobierno de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en la mejora de sus productos y el aumento de las escalas de cruceros, sino que también facilitará nuevas experiencias para ofrecerles a las compañías de cruceros y colaborar con el sector privado local para maximizar cualquier posible oportunidad. Además, el acuerdo situará a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en el centro de atención para los nuevos y mejorados programas que la FCCA ha desarrollado con prioridad en el empleo, la compra y la conversión de huéspedes de cruceros en visitantes con alojamiento.

Como iniciativa descendente dirigida por el Comité Ejecutivo de la FCCA, que incluye a presidentes y altos cargos de las Líneas Miembros de la FCCA, la nueva alianza estratégica otorgará acceso abierto a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos con estos importantes encargados de la toma de decisiones y los esfuerzos del Comité por lograr los objetivos del acuerdo y las metas del destino.

Entre las demás características de la alianza estratégica se incluyen la promoción de los cruceros de verano, la participación de las agencias de viajes, la creación de demanda por parte de los consumidores y el desarrollo de una evaluación de las necesidades de los servicios del destino que detallará los puntos fuertes, las oportunidades y las necesidades.

Acerca de Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA)

La FCCA, creada en 1972, es una organización comercial sin fines de lucro que representa los intereses mutuos de la industria de los cruceros y los sectores privado y público de los destinos. Al establecer relaciones bilaterales con las partes interesadas del turismo en cruceros y proporcionarles un foro para trabajar con los ejecutivos de sus líneas miembro, la FCCA fomenta el éxito bilateral para todos los participantes. Para obtener más información, visite F-CCA.com y @FCCAupdates en Facebook, Instagram y Twitter.

FUENTE Florida-Caribbean Cruise Association

SOURCE Florida-Caribbean Cruise Association