La FDA proporciona recomendaciones preliminares de etiquetado para las alternativas de la leche a base de plantas con el fin de informar a los consumidores

In English

SILVER SPRING, Md., 23 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció una guía preliminar de recomendaciones para la industria sobre el nombre de alimentos de origen vegetal que se comercializan y venden como alternativas a la leche. La guía preliminar también recomienda declaraciones voluntarias de nutrientes para el etiquetado de algunas alternativas a la leche a base de plantas.

"La guía preliminar de hoy se desarrolló para ayudar a abordar el aumento significativo en los productos alternativos a la leche a base de plantas que hemos visto que están disponibles en el mercado durante la última década", dijo el comisionado de la FDA, el doctor Robert M. Califf. "Las recomendaciones preliminares emitidas hoy deberían proporcionar a los consumidores un etiquetado claro a fin de brindarles la información que necesitan para tomar decisiones informadas sobre nutrición y la compra de los productos que adquieren para ellos y sus familias".

Además del aumento en la disponibilidad y el consumo en el mercado, la variedad de productos alternativos disponibles en el mercado también se ha ampliado enormemente desde productos de soya, arroz y almendras hasta la inclusión de productos de castañas de cajú, coco, semillas de lino, avellanas, semillas de cáñamo, nueces de macadamia, avena, chichearos (guisantes), cacahuate (maní), pacanas, quinoa y bebidas a base de nueces. Aunque estos productos están hechos de extractos líquidos de materiales vegetales, como frutos secos, legumbres, semillas o granos, con frecuencia se etiquetan con nombres que incluyen el término "leche".



La guía peliminar, "Etiquetado de alternativas a la leche a base de plantas y declaraciones voluntarias de nutrientes: guía para la industria", recomienda que un producto alternativo a la leche a base de plantas que incluya el término "leche" en su nombre (p. ej., "leche de soya" o "leche de almendras"), y que tenga una composición nutritiva que sea diferente de la leche, incluya una declaración voluntaria de nutrientes que exprese comparaciones del producto con la leche según los criterios de nutrientes sustitutos de la leche líquida del Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, la etiqueta podría decir: "Contiene cantidades más bajas de vitamina D y calcio que la leche".

En septiembre de 2018, la FDA solicitó información sobre el etiquetado de alternativas a la leche a base de plantas (PBMA, por sus siglas en inglés) con términos que incluyen los nombres de los alimentos lácteos, como "leche". Se recibieron más de 13,000 comentarios, y la FDA determinó que los consumidores generalmente entienden que las PBMA no contienen leche y eligen comprarlas porque no son leche. Sin embargo, es posible que muchos consumidores no estén al tanto de las diferencias nutricionales entre la leche y los productos clasificados como PBMA. Por ejemplo, los productos clasificados PBMA a base de almendras o avena pueden contener calcio y consumirse como fuente de calcio, pero su contenido nutricional general no es similar a la leche y las bebidas de soya fortificadas, y no se incluyen como parte del grupo de lácteos en las Guías alimentarias 2020-2025.

Los alimentos lácteos, incluida la leche, son recomendados por las Guías alimentarias como parte de un patrón de alimentación saludable y contribuyen con múltiples nutrientes clave, incluidas proteínas y vitaminas A y B-12, junto con calcio, potasio y vitamina D, que actualmente no se consumen en cantidades adecuadas. Las Guías alimentarias solo incluyen bebidas de soya fortificadas en el grupo de productos lácteos porque su composición nutritiva es similar a la de la leche. Sin embargo, la composición nutricional de los productos clasificados como PBMA varía ampliamente dentro y entre tipos, y muchas PBMA no contienen los mismos niveles de nutrientes fundamentales que la leche.

"Consumir suficientes nutrientes en la leche y bebidas de soya fortificadas es especialmente importante para ayudar a los niños a crecer y desarrollarse, y los padres y cuidadores deben saber que muchas alternativas a base de plantas no tienen los mismos nutrientes que la leche", dijo Susan T. Mayne, Ph.D., directora del Centro de Seguridad de los Alimentos y Nutrición Aplicada de la FDA. "Las etiquetas de los alimentos son una forma importante de ayudar a apoyar el comportamiento del consumidor, por lo que alentamos el uso de las declaraciones nutricionales voluntarias para ayudar mejor a los clientes a tomar decisiones informadas".

Para respaldar la coherencia en todas las políticas federales de nutrición, la guía preliminar recomienda que la industria utilice los criterios de nutrientes sustitutos de la leche líquida del Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA para determinar si una PBMA es nutricionalmente similar a la leche. Además, la FDA alienta a los consumidores a usar la etiqueta de información nutricional para comparar el contenido de nutrientes de diferentes productos para ayudar a tomar decisiones informadas.

La FDA acepta comentarios para la guía preliminar. Un fabricante puede optar por implementar las recomendaciones de la guía preliminar antes de que la guía sea finalizada.

Las etiquetas proporcionan a los consumidores información valiosa para ayudar a elegir alimentos más saludables. Es una de las prioridades de los esfuerzos nutricionales de la FDA garantizar que las personas en los Estados Unidos tengan un mayor acceso a alimentos más saludables e información nutricional para ayudar a tomar decisiones saludables con mayor facilidad. La guía preliminar emitida hoy no se aplica a otras alternativas a los lácteos a base de plantas, como el queso de origen vegetal o las alternativas al yogur. La FDA se encuentra en proceso de desarrollar un borrador de guía para abordar el etiquetado y el nombre de otros productos alternativos a base de plantas y comunicará las actualizaciones cuando estén disponibles.

La FDA, una dependencia del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, protege la salud pública asegurando la protección, eficacia y seguridad de los medicamentos tanto veterinarios como para los seres humanos, las vacunas y otros productos biológicos destinados al uso en seres humanos, así como de los dispositivos médicos. La dependencia también es responsable de la protección y seguridad de nuestro suministro nacional de alimentos, los cosméticos, los suplementos dietéticos, los productos que emiten radiación electrónica, así como de la regulación de los productos de tabaco.

Información para los medios de comunicación: Gloria Sánchez-Contreras, 301-796-7686, [email protected]

Información al consumidor: 888-INFO-FDA

www.FDA.gov/Espanol

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/317925/FDA_Logo.jpg

FUENTE U.S. Food and Drug Administration

SOURCE U.S. Food and Drug Administration