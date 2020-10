La Federación Dental Internacional FDI exclama "Be Proud of Your Mouth" por el Día Mundial de la Salud Bucodental del 2021 al 2023

En representación de más de un millón de profesionales de la odontología de todo el mundo, la Federación Dental Internacional (FDI) lanza su campaña "Be Proud of Your Mouth" ("Enorgullécete de tu boca") por el Día Mundial de la Salud Bucodental, durante un periodo de tres años.

GINEBRA, 22 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El Día Mundial de la Salud Bucodental (WOHD, por sus siglas en inglés) se celebra anualmente el 20 de marzo a nivel internacional. Su propósito: empoderar a las personas con las herramientas y el conocimiento necesarios para prevenir y controlar enfermedades bucodentales que afectan a cerca de 3,5 mil millones de personas en todo el mundo. El WOHD invita a las personas a cuidar su salud bucodental adoptando una buena higiene y gestionando factores de riesgo. Preservar la salud bucodental ayuda también a conservar la mente y el cuerpo sanos, así como a protegerse contra la transmisión de infecciones.

Durante los próximos tres años, la temática general de la campaña del WOHD será "Be Proud of Your Mouth". Con este poderoso llamado a la acción, la FDI espera motivar a las personas para que valoren y cuiden su boca, y comprendan que, al hacer esto, también están protegiendo su salud y bienestar en general.

Las personas pueden apoyar la campaña haciendo uso de la herramienta en línea para publicaciones personalizadas #MouthProud con la que podrán poner un marco artístico ornamental sobre su boca, como símbolo de que reconocen lo significativa e importante que es, y comprometerse personalmente a dar prioridad a su salud bucodental. Esto se puede hacer de forma segura en casa, y todos podrán mostrar su solidaridad con la campaña y contribuir al movimiento global compartiendo sus imágenes en el Mouth Proud Wall.

Cada año, la FDI registra cientos de eventos para el WOHD que llegan a millones de personas en todo el mundo, estos son organizados por las asociaciones y grupos de especialistas miembros, y por otros actores de la comunidad de la salud en general. En 2021, la FDI trabajará para asegurar que cada celebración presencial respete los protocolos locales de salud pública.

"Lo más importante es que nuestras celebraciones del Día Mundial de la Salud Bucodental se lleven a cabo de forma segura", dice el Dr. Gerhard K. Seeberger, presidente de la FDI. "La pandemia de la COVID-19 cambió la naturaleza y magnitud de los eventos presenciales, pero con la tecnología actual, hay mucho más que se puede hacer. En este momento contamos con más tiempo disponible para organizar eventos de gran impacto y bajo riesgo para la campaña de marzo 2021. Invito a todos a visitar www.worldoralhealthday.org y utilizar la gran cantidad de recursos que hay disponibles de forma gratuita".

Prepárese para estar #MouthProud -- sienta orgullo de lo que su boca puede hacer por usted. Valórela y cuídela para que su vida sea más larga y saludable.

