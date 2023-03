La Fédération Dentaire Internationale exhorte les dirigeants mondiaux à donner la priorité à l'action contre les maladies bucco-dentaires lors d'une importante réunion des Nations Unies sur la santé

L'appel est lancé à l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, alors que les données montrent que les maladies bucco-dentaires affectent près de la moitié de la population mondiale

Aujourd'hui, la Fédération Dentaire Internationale (FDI) a exhorté les gouvernements et les organismes de santé mondiaux à accorder la priorité à la lutte contre les maladies bucco-dentaires, notamment en intégrant la santé bucco-dentaire aux débats de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle (CSU) qui se tiendra en septembre.

Cette réunion, qui se tiendra à New York, est une occasion importante pour les pays et les parties prenantes d'évaluer les progrès réalisés en matière de couverture sanitaire universelle après la première réunion de haut niveau tenue en 2019 et d'identifier les domaines d'action concrète permettant d'assurer la santé pour tous.

Les maladies bucco-dentaires sont les affections les plus répandues dans le monde, car près de 3,5 milliards de personnes souffrent de caries, d'affections gingivales graves, de perte de dents et de cancer de la bouche, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, (OMS). On compte près d'un milliard de cas de maladies bucco-dentaires de plus que les les cas des cinq principales maladies non transmissibles (maladies cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires chroniques, cancers et troubles mentaux) réunies.

« Une bonne santé bucco-dentaire est un élément vital de notre vie quotidienne, tant en termes de santé physique que de bien-être mental », a déclaré le Professeur Ihsane Ben Yahya, présidente de la Fédération Dentaire Internationale et Doyenne de la Faculté dentaire de l'Université Mohammed VI des Sciences de la Santé à Casablanca, au Maroc.

« Les maladies bucco-dentaires affectant des milliards de personnes chaque année, il est temps que les gouvernements et les organismes de santé mondiaux fixent des limites et agissent. Cela signifie qu'il faut garantir un accès équitable à des soins bucco-dentaires abordables et de qualité pour tous, et placer la santé bucco-dentaire au cœur des plans de couverture sanitaire universelle. »

Une bonne santé bucco-dentaire est essentielle pour respirer, manger, parler et sourire. Lorsqu'une maladie bucco-dentaire n'est pas traitée, elle peut avoir de graves répercussions sur les perspectives sanitaires et sociales d'une personne. Les personnes atteintes risquent de souffrir de douleurs persistantes et de développer des maladies secondaires, d'être isolées socialement, d'être exclues du marché du travail et de voir leurs résultats scolaires diminuer.

La plupart des maladies bucco-dentaires peuvent être prévenues et traitées grâce à des interventions peu coûteuses. Cependant, de nombreuses personnes ne sont pas en mesure d'accéder aux soins pour plusieurs raisons, notamment la disponibilité et l'accessibilité financière. Près de 75 % des personnes souffrant de maladies bucco-dentaires dans le monde vivent dans des pays à revenu faible ou moyen, où le coût des soins bucco-dentaires peut souvent être catastrophique pour une famille.

Ces dernières années, les actions de lutte contre les maladies bucco-dentaires se sont multipliées au niveau mondial. En 2021, les pays ont soutenu une résolution révolutionnaire de l'OMS sur la santé bucco-dentaire , et cette année, la 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé adoptera le Plan d'action mondial pour la santé bucco-dentaire (2023-2030), qui appelle les gouvernements à faire en sorte que « 80 % de la population mondiale ait droit à des services essentiels de soins bucco-dentaires. » Pour ce faire, les pays devraient, entre autres mesures, donner la priorité à l'intégration de la santé bucco-dentaire dans leurs services de santé nationaux et veiller à ce qu'il y ait suffisamment de professionnels de la santé dentaire formés.

« Nous nous félicitons de l'élan croissant imprimé à la santé bucco-dentaire, notamment de l'adoption prochaine du Plan d'action mondial pour la santé bucco-dentaire, qui s'aligne sur la Vision 2030 de la FDI, qui vise à aider la profession à offrir une santé bucco-dentaire optimale pour tous . Il est maintenant vital que cet élan se traduise par des actions concrètes contre les maladies bucco-dentaires afin que les personnes les plus touchées puissent jouir d'une vie entière de sourires », a déclaré le Prof. Ihsane Ben Yahya.

La Journée mondiale de la santé bucco-dentaire est une excellente occasion pour les professionnels de la santé bucco-dentaire, les décideurs politiques, les universitaires et la communauté mondiale au sens large de promouvoir l'importance d'attitudes positives à l'égard des soins bucco-dentaires. Pour célébrer cette journée, la FDI invite les populations du monde entier à participer à son défi #MouthProud et à encourager les autres à prendre soin de leur bouche pour un sourire sain et une vie saine.

