La Fédération Dentaire Internationale lance une déclaration de consensus sur les soins bucco-dentaires durables

GENEVE, 30 mars 2022 /PRNewswire/ -- La Fédération Dentaire Internationale (FDI) a lancé aujourd'hui sa première Déclaration de consensus sur les soins bucco-dentaires écologiquement durables cette déclaration vise à faire évoluer le secteur des soins de santé bucco-dentaire vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement qui, à terme, réduisent l'empreinte carbone de la profession.

La déclaration de consensus a été publiée aujourd'hui lors d'un sommet spécial organisé par la FDI, qui a réuni un large éventail de parties prenantes influentes, notamment des personnalités de l'industrie ainsi que des professionnels de la santé, des experts universitaires, des autorités législatives et des associations dentaires.

« Beaucoup seront surpris d'apprendre que le secteur des soins de santé est responsable d'environ cinq pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre : les soins bucco-dentaires sont un contributeur important ».a déclaré Ihsane Ben Yahya, Président de la FDI et doyen de la Faculté de médecine dentaire de l'Université Mohammed VI des sciences de la santé de Casablanca (Maroc).

« L'industrie dentaire a la responsabilité collective de réduire son impact sur l'environnement et la déclaration de consensus d'aujourd'hui est la première étape importante pour y parvenir. La déclaration de consensus reflète la reconnaissance croissante, au sein de la communauté des soins bucco-dentaires, du fait que nous devons nous efforcer d'améliorer la santé bucco-dentaire de manière durable, conformément aux objectifs des Nations unies. Des bouches plus saines signifient une planète plus saine. »

Les soins de santé bucco-dentaires contribuent à la charge environnementale par la pollution de l'air résultant de la libération de CO 2 associée aux déplacements et au transport, l'incinération des déchets, l'absence d'emballages recyclables, l'impact sur les gaz à effet de serre des gaz anesthésiques tels que l'oxyde nitreux, et la forte consommation d'eau.

La déclaration de consensus identifie les facteurs complexes qui sous-tendent les comportements et les pratiques actuels et recommande des stratégies de remédiation fondées sur les 4 R : Réduire, Recycler, Réutiliser et Repenser.

Elle souligne certaines des incidences environnementales inévitables liées à la fourniture de bilans et de traitements dentaires accessibles afin de favoriser une bonne santé bucco-dentaire et de réduire les inégalités en matière de soins de santé. Elle plaide également en faveur d'une réduction des soins bucco-dentaires « évitables », en faisant valoir que le meilleur moyen d'y parvenir est de fournir et de maintenir des soins bucco-dentaires de qualité, en mettant l'accent sur la prévention par la promotion d'une bonne hygiène bucco-dentaire, d'un régime alimentaire sain et pauvre en sucre et de l'absence de tabac.

« La prévention vaut mieux que la guérison et c'est le moyen le plus efficace et le plus pratique de réduire le besoin d'interventions cliniques et les impacts environnementaux associés », a déclaré le Pr Nicolas Martin, Président de l'Équipe spéciale de la FDI sur la durabilité en odontologie et Professeur clinique en dentisterie restauratrice à l'École de dentisterie clinique de l'Université de Sheffield au Royaume-Uni.

« Lorsqu'un traitement est nécessaire, les soins bucco-dentaires doivent se concentrer sur la fourniture de plombages durables, en utilisant des produits et des matériaux de haute qualité qui dureront plus longtemps et/ou nécessiteront moins de remplacements. »

La déclaration de consensus est étayée par un commentaire concis Des soins de santé bucco-dentaires durables - Une approche commune des parties prenantes publié aujourd'hui dans l' International Dental Journal .

A propos de la FDI (Fédération dentaire internationale)

La Fédération dentaire internationale est le principal organe représentatif de plus d'un million de chirurgiens-dentistes dans le monde. Elle compte parmi ses membres quelque 200 associations dentaires nationales et groupes de spécialistes dans plus de 130 pays. La FDI a pour objectif de conduire le monde vers une santé bucco-dentaire optimale. www.fdiworlddental.org

À propos du projet Durabilité en odontologie

Le projet Durabilité en odontologie de la FDI a été mis en place pour motiver et inspirer l'engagement à réduire l'empreinte collective CO 2 de l'odontologie, en ciblant les praticiens, les patients et la chaîne d'approvisionnement elle-même. Le projet produira une série d'outils et de ressources qui permettront aux cabinets dentaires et aux patients d'être plus respectueux de l'environnement. La déclaration de consensus a été élaborée grâce à la collaboration de plusieurs parties prenantes et débouchera sur un code de bonnes pratiques, qui fournira des lignes directrices et des objectifs pour parvenir à une procédure d'achat et d'approvisionnement durable. Ce code sera signé par les cosignataires de toute la chaîne d'approvisionnement.

Le projet est soutenu par nos partenaires fondateurs : Colgate, GSK Consumer Healthcare, Dentsply Sirona, Procter & Gamble et TePe. www.fdiworlddental.org/sustainability-dentistry

