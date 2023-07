LA FERC PUBLIE UNE EIS FINALE POSITIVE POUR CP2 LNG

ARLINGTON, Virginie, 29 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG a publié aujourd'hui la déclaration suivante après que la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) a publié une déclaration finale d'impact sur l'environnement (EIS) positive concernant le troisième projet de Venture Global, CP2 LNG.

« Venture Global remercie la Commission ainsi que les autres agences du NEPA, dont le. Corps of Engineers de l'US Army, le Département de l'Énergie, la Garde Côtière, le PHMSA et le Service national de la Pêche maritime pour leur travail acharné en vue de terminer la déclaration finale d'impact sur l'environnement (EIS) pour CP2 LNG », a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global LNG. « Il s'agit d'un jalon réglementaire important pour le projet, qui nous place en bonne voie pour un vote de la Commission et le lancement de la construction plus tard cette année. CP2 continue d'afficher un solide élan commercial et financier avec environ la moitié du projet déjà vendue. Cette installation d'exportation sera essentielle pour soutenir la sécurité énergétique à long terme et la réduction des émissions en Europe et en Asie pendant de nombreuses années à venir. »

À ce jour, 9,25 MTPA sur les 20 MTPA de capacité nominale de CP2 ont été vendus dans le cadre de contrats de vente et d'achat d'une durée de 20 ans, et des discussions sont en cours concernant la capacité restante. Plus de la moitié de la capacité contractuelle a été engagée auprès de clients allemands et japonais. Les clients de CP2 LNG comprennent ExxonMobil, Chevron, JERA, New Fortress Energy, INPEX, China Gas, EnBW et SEFE.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2031724/venture_Logo.jpg

SOURCE Venture Global LNG