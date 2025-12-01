La fin de l'itinérance est arrivée : Holafly lance le premier plan de données global au monde qui vit en permanence dans votre téléphone

DUBLIN, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Holafly, l'un des premiers fournisseurs d'eSIM pour les voyageurs internationaux, annonce le lancement du premier plan de données mondial - une initiative audacieuse qui marque la fin de l'itinérance telle que nous la connaissons. Avec une seule eSIM, un seul forfait et une couverture mondiale complète, Holafly bouleverse le secteur pour devenir le premier véritable opérateur mobile international.

Contrairement aux services d'itinérance traditionnels ou aux cartes SIM de voyage temporaires, la solution Holafly vit en permanence dans votre appareil. Les voyageurs peuvent facilement augmenter ou réduire leur plan en fonction de leurs besoins, en l'approvisionnant en cours de route ou en faisant une pause entre deux voyages.

Holafly Plans propose une gamme d'options conçues pour tous les types de voyageurs - de 1,66 $ par jour à 64,90 $ par mois pour des données illimitées, un accès à un hotspot et un numéro de téléphone local, valable dans tous les pays que vous visitez.

« Nous ne lançons pas seulement un produit, nous créons une nouvelle catégorie », a déclaré Pedro Maiquez, cofondateur de Holafly. « Pour la première fois, les voyageurs peuvent rester connectés dans le monde entier avec un seul forfait, toujours installé sur leur téléphone. C'est beaucoup plus abordable et facile à utiliser que d'acheter plusieurs cartes SIM locales. »

Pendant des décennies, l'itinérance internationale a été une expérience frustrante et onéreuse. Dépendant d'accords complexes entre les opérateurs nationaux et les réseaux étrangers, les voyageurs étaient confrontés à des frais élevés, à des débits de données lents et à des factures imprévues.

Depuis sept ans, Holafly domine le marché de l'eSIM en proposant des solutions numériques durables qui suppriment les barrières et rendent les données mondiales accessibles. Ce nouveau lancement met résolument fin aux problèmes d'itinérance en introduisant une carte eSIM mondiale permanente qui permet de se connecter en toute transparence où que l'on aille.

« Grâce à cette nouvelle approche, l'internet devient un jeu d'enfant et les voyageurs ont un contrôle total sur leur utilisation des données », souligne M. Maiquez. « Vous avez besoin de plus de données pour un voyage prolongé ? Réapprovisionnez-vous. Vous partez en week-end pour une courte escapade ? Réduisez votre plan ou mettez-le en pause. »

À l'instar de Netflix qui a transformé le divertissement et d'Uber qui a révolutionné les transports, Holafly redéfinit la manière dont nous accédons à l'internet à l'étranger. Cette innovation procure une plus grande liberté, un meilleur contrôle et une expérience supérieure à des millions de voyageurs dans le monde entier. Le plan mondial de données de Holafly n'est pas seulement un produit, c'est une révolution dans le domaine des services mobiles internationaux.

Avec ce lancement, Holafly consolide sa position de premier opérateur mobile international au monde, établissant ainsi une nouvelle référence dans le domaine des télécommunications. En outre, par l'intermédiaire de sa division Holafly for Business, l'entreprise propose des solutions de données compétitives et flexibles aux entreprises qui souhaitent que leurs employés restent connectés dans le monde entier sans avoir à payer de frais d'itinérance.

À propos de Holafly :

Holafly est le leader mondial des eSIM pour les voyageurs, offrant une couverture dans plus de 200 destinations. Avec une note exceptionnelle de 4,5/5 sur Trustpilot et plus de 10 millions d'utilisateurs satisfaits, elle est devenue l'eSIM préférée des voyageurs internationaux. Son offre de données illimitées garantit la tranquillité d'esprit partout dans le monde.

https://esim.holafly.com/plans/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2832341/HOLAFLY_PLANS.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2736002/Holafly_Logo.jpg