La fintech Market Pay lance une nouvelle solution de paiement qui accompagne tous les parcours d'achat des points de vente

Sur une application unique, la solution conjugue le paiement sur terminal (POS) et le paiement sur smartphone (SoftPOS)

PARIS, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La fintech française Market Pay, plateforme de paiement paneuropéenne, lance une nouvelle solution de paiement software dédiée aux points de vente.

Cette solution se distingue par sa capacité à proposer une seule application disponible à la fois pour du paiement sur terminal et du paiement via smartphone. Elle répond ainsi à tous les parcours d'achat d'un point de vente.

Une application unique pour de multiples expériences de paiement

Avec cette nouvelle offre, les points de vente peuvent mettre en œuvre facilement et efficacement plusieurs expériences d'achat. L'application développée par Market Pay permet l'acceptation des paiements sur un terminal d'encaissement ou sur un smartphone / tablette iOS ou Android.

Outre la combinaison du POS et du SoftPOS, les commerçants bénéficient d'une interface unifiée et d'un accès unique pour piloter leurs paiements, avec les mêmes fonctionnalités, les mêmes méthodes de paiement disponibles, les mêmes reportings de réconciliation et d'analyse des transactions.

« Là où il est nécessaire de jongler avec deux applications et donc deux interfaces, deux configurations et deux intégrations différentes, nous proposons une application unifiée. C'est évidemment un atout de taille dans la gestion des paiements mais c'est surtout une opportunité pour les marchands de proposer des expériences variées » explique Aude Vicaire, DG Market Pay Tech.

A l'occasion d'un temps fort commercial, de pics d'affluence ou d'une vente éphémère, le commerçant peut combiner le paiement en caisse et le paiement en mobilité sur toute la surface de vente. Et ce, avec les mêmes caractéristiques (paiement par carte bancaire, wallet, carte cadeau par exemple), la même sécurité et la même interface d'administration.

Connectée à l'interface de gestion unifiée Market Pay, les commerçants visualisent l'ensemble de leurs transactions et peuvent analyser, piloter et optimiser l'infrastructure de paiement.

A propos de Market Pay

Market Pay est une plateforme de paiement paneuropéenne proposant des solutions numériques omnicanales. Il s'agit du seul acteur européen de la fintech dans l'industrie du paiement à gérer l'intégralité de la chaîne de valeur, en s'appuyant sur son expérience dans le secteur du retail. Market Pay fournit des solutions numériques de bout en bout aux grands retailers comme aux petits commerçants grâce au déploiement de solutions de paiement innovantes et simplifiées. Sa vision : éliminer la complexité dans le secteur des paiements pour libérer toute sa proposition commerciale en apportant une innovation de pointe aux commerçants et en étant le point de contact unique pour tous les paiements. Fondée en 2016, Market Pay emploie actuellement plus de 300 personnes dans 7 pays (France, Italie, Espagne, Belgique, Lituanie, Danemark et Pologne) et gère 2,5 milliards de transactions par an, sur 175 000 terminaux et plus de 5 millions de cartes gérées.

