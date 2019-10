La firma de corretaje inmobiliario New York Residence, Inc., organiza jornadas de consultoría en Argentina

NUEVA YORK, 10 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- New York Residence, Inc., firma de corretaje inmobiliario de renombre mundial, se complace en anunciar que el Sr. Richard Pino, director general de finanzas y corredor asociado, viajará a la Argentina del 19 al 27 de octubre de 2019 para reunirse con clientes.

El director general de finanzas, Richard Pino, dijo que éste es su primer viaje a Argentina para reunirse con posibles clientes que muestran un gran interés en diversificar su cartera de activos mediante la compra de propiedades en Nueva York. El Sr. Pino estará en Buenos Aires del 19 al 24 de octubre, y en Mendoza del 24 al 27 de octubre. Las citas privadas se pueden concertar por adelantado enviando un correo electrónico a rpino@nyr.com.

"Real Estate Brokerage Is Still A Relationship Business™ (El corretaje inmobiliario sigue siendo un negocio basado en relaciones). Los profesionales de bienes raíces deben estar dispuestos a viajar para reunirse con los clientes cuando éstos lo soliciten. Los clientes pueden encontrar información fácilmente navegando por muchos sitios web de bienes raíces de terceros, pero la comunicación en persona y por teléfono sigue siendo la interacción más importante para educar a los clientes sobre posibles adquisiciones inmobiliarias", señaló Pino.

Durante la última década, Pino ha viajado a Croacia, Italia, Colombia, Panamá, China, Hong Kong, Rusia, Irlanda, y en todo Estados Unidos para reunirse con clientes y profesionales de la industria inmobiliaria y representar a New York Residence en ferias comerciales internacionales.

New York Residence fue clasificada entre las cinco primeras firmas especializadas de Manhattan entre los años 2014 y 2016. Además, New York Residence ocupó el puesto número 20 en transacciones concluidas entre empresas de todos los tamaños. En 2018, New York Residence ocupó el puesto número 22 en volumen de listados inmobiliarios en dólares entre empresas de todos los tamaños.

New York Residence es una firma de corretaje inmobiliario creada en febrero de 2005, especializada en servicios de asesoramiento, ventas y alquileres de propiedades residenciales, comerciales y de inversión para el mercado nacional e internacional. La empresa mantiene tres oficinas en Nueva York, y cuenta con oficinas internacionales en Hong Kong, Seúl y Singapur. La sede corporativa de New York Residence se encuentra en 1501 Broadway, piso 26, en el emblemático Paramount Building situado en el corazón de Times Square.

Contacto de prensa:

Richard Pino

Director general de finanzas / Corredor asociado

New York Residence

Oficina: 212-360-7000 x125

Móvil: 917-209-7862

rpino@nyr.com

FUENTE New York Residence, Inc.

