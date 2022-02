LA FIRMA DE INGENIERÍA CON PRESENCIA MUNDIAL GREELEY AND HANSEN ELIGE COMO PRESIDENTE DE SU JUNTA DIRECTIVA A JOHN C. ROBAK

CHICAGO, 15 de febrero de 2022 /PRNewswire/-- Greeley and Hansen, una firma de ingeniería, arquitectura y consultoría líder a nivel mundial en el sector de la infraestructura hídrica, anunció hoy la elección de John C. Robak como presidente de su junta directiva, además de su rol como director ejecutivo. Robak sucederá a Andy Richardson, quien ha sido presidente desde 2009 y que ahora se desempeñará como presidente emérito. Robak trabaja en Greeley and Hansen desde 2003 y es su director ejecutivo desde 2020. Richardson trabajó en Greeley and Hansen desde 1978 y fue su director ejecutivo entre 2007 y 2020.