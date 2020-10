La Foire de Canton aide les régions moins développées à sortir de la pauvreté en soutenant les entreprises

Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre chinois du commerce extérieur, a déclaré que la foire faisait de gros efforts pour aider les entreprises à se développer sur le marché international. Grâce aux multiples mesures appliquées depuis 2017, 892 entreprises ont rejoint une section de l'exposition consacrée aux spécialités traditionnelles chinoises, et 3 596 participants de 832 comtés moins développés ont économisé jusqu'à 86,69 millions de RMB pour participer à la foire.

Création d'opportunités sans barrières pour les entreprises rurales

La Chine se consacre depuis longtemps à l'éradication de la pauvreté et a sorti environ 850 millions de personnes de la pauvreté. La Foire de Canton se fait l'écho de cet effort et a fourni plus de 5 000 stands pour les entreprises rurales au cours des trois dernières années avec un mode innovant d'accès sans limitation.

Avec la mise en ligne de la Foire de Canton cette année, les entreprises des régions moins développées souhaitent participer gratuitement au plus grand salon professionnel du pays. La foire accueille également une série d'événements de jumelage d'entreprises afin de présenter leurs spécialités aux acheteurs du monde entier.

Une plate-forme ouverte qui change la donne

Avec l'augmentation du nombre de visiteurs dans la section des spécialités traditionnelles chinoises de la foire, Su Xiao, directeur commercial de la société Linxia Xuehe, dans la province du Gansu, au sud-ouest de la Chine, qui fabrique des produits pour des groupes ethniques, n'avait jamais eu auparavant l'occasion d'entrer directement en contact avec le marché international, et a saisi les opportunités qui s'offraient à son entreprise.

En raison du manque d'informations et de ressources dans sa ville natale, située au cœur d'une région peu développée, sa participation à la Foire de Canton en 2018 a été pour lui et pour son entreprise une expérience qui a changé sa vie.

Avec un stand dans la section des spécialités chinoises traditionnelles de la foire, la société a fait des progrès sur le marché africain après avoir reçu des commandes de Somalie, et a changé la vision de Su Xiao sur le commerce international.

« J'ai découvert l'énorme potentiel de marché en Afrique pour nos produits après avoir développé mon entreprise à la Foire de Canton », a déclaré Su Xiao. « Il est désormais plus facile pour nous d'atteindre le marché international. »

La collaboration avec la Foire de Canton a permis à l'entreprise de Su Xiao de localiser des agents locaux, ainsi que des prestataires de services qui pourraient le soutenir. En fournissant des produits de qualité à ses clients, l'entreprise de Su Xiao couvre désormais un large éventail de marchés internationaux, dont le Kenya et la Tanzanie.

L'expansion de l'entreprise de Su Xiao par le biais de la Foire de Canton l'a également aidé à créer des emplois pour plus de 200 résidents locaux, dont dix ont été sortis de la pauvreté, avec un revenu mensuel de plus de deux mille RMB.

« La foire nous apporte de grandes opportunités commerciales et nous aide à stimuler nos affaires, ce qui joue un rôle dans la lutte contre la pauvreté et la recherche d'une vie aisée », a déclaré Su Xiao.

