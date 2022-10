La Foire de Canton explore de nouvelles opportunités commerciales écologiques afin d'atteindre la réduction et la neutralité des émissions de carbone

GUANGZHOU, Chine, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- En réponse à la stratégie « double carbone », la 132e Foire de Canton appelle toutes les entreprises de qualité à promouvoir conjointement le développement de la conservation de l'énergie, la réduction des émissions et la protection de l'environnement, en ajoutant une option de filtrage écologique et à faible émission de carbone dans la recherche de produits afin de mettre en avant les compétences et réseaux écologiques. Au 15 octobre, plus de 540 000 produits écologiques et à faible empreinte carbone étaient présentés sur la plateforme virtuelle de la Foire de Canton.

L'un des produits écologiques exposés était un ruban adhésif de Shanghai Yongguan Adhesive Product Corp (« YG Tape »), un ruban biodégradable de premier plan fabriqué sur la ligne de production de films Bruckner la plus avancée au monde. Outre la fabrication d'un ruban biodégradable, la chaîne de production est économe en énergie grâce aux progrès réalisés dans le domaine des équipements intelligents et à l'utilisation de l'énergie photovoltaïque pour remplacer le pétrole.

Fujian Sijia Industrial Material a également participé à la Foire de Canton. Cette entreprise place les émissions à faible teneur en carbone au cœur de ses activités. Fujian Sijia a présenté ses revêtements de sol respectueux de l'environnement, notamment les revêtements de sol en polypropylène et en PET conçus sans plastifiants ni halogènes, les revêtements de sol en pierre-plastique respectueux de l'environnement et de qualité alimentaire, ainsi que les produits de bouchage RVT qui résolvent les problèmes de creux des revêtements de sol en pierre-plastique. La chaîne de production de Fujian Sijia adopte des processus de production intelligents et entièrement automatisés.

La texture des produits s'inspire de la pierre et du bois, offrant diverses textures selon les spécifications souhaitées par les utilisateurs, telles que le grain de couverture, le grain de bambou, la conception hexagonale ou personnalisée. Tous les produits ont obtenu des certifications environnementales telles que le Floorscore aux États-Unis, A+ en France et AgBB en Allemagne. Chaque produit est naturel et utilise des matières premières respectueuses de l'environnement qui peuvent être réutilisées et recyclées.

« Alors que la Chine s'engage à plafonner ses émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et à atteindre la neutralité carbone avant 2060, la Foire de Canton contribue également à encourager la participation de produits à faible émission de carbone et respectueux de l'environnement, et à stimuler la transition écologique de diverses industries », a déclaré M. Liu Quandong, directeur adjoint du bureau des affaires étrangères de la Foire de Canton.

D'autres produits et innovations en matière de technologies vertes sont présentés à la Foire de Canton. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email ou contacter [email protected] pour plus d'informations et d'opportunités.

