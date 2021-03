La Fondation AO et Rimasys concluent un partenariat stratégique pour faire progresser l'enseignement de la chirurgie

À l'avenir, la Fondation AO intégrera les produits et services Rimasys dans des formats de formation chirurgicale haut de gamme sélectionnés à l'échelle mondiale et tirera parti de la force d'innovation dynamique de Rimasys, notamment en ce qui concerne l'éducation en ligne novatrice, sa plateforme d'interaction virtuelle en 3D et ses outils d'assistance aux chirurgiens basés sur l'IA.

Le partenariat s'appuie sur des collaborations passées réussies dans une perspective à long terme afin de créer des synergies et d'utiliser les forces des deux organisations, lesquelles font un bond en avant en matière d'innovation dans un environnement dynamique.

« Rimasys est sans conteste l'un des acteurs les plus innovants et les plus dynamiques dans le domaine du développement de la formation chirurgicale. Il a développé des capacités technologiques uniques, auxquelles il apporte un état d'esprit non conventionnel axé sur les solutions, associé à une mise en œuvre rapide. Nous sommes convaincus que le partenariat avec Rimasys nous aidera à stimuler l'innovation dans notre recherche et développement orthopédique et qu'il profitera à nos activités au sein de la communauté mondiale des chirurgiens. Nous nous réjouissons de travailler avec Marc et son ambitieuse équipe d'esprits novateurs aux vues similaires », déclare Robert McGuire, président de la Fondation AO.

« Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de travailler avec la Fondation AO et sommes convaincus que ce partenariat nous aidera à fournir des concepts de formation chirurgicale encore meilleurs à un public plus large dans le monde entier. Il complétera notre indépendance et notre esprit de start-up dynamique et contribuera à accélérer le déploiement mondial de toutes nos innovations - pour finalement améliorer la vie des patients », ajoute Marc Ebinger, PDG et cofondateur de Rimasys.

À propos de Rimasys

Rimasys GmbH est une start-up technologique dans le domaine de la santé, fondée en 2016 en tant que spin-off universitaire. Le cœur de l'entreprise basée à Cologne est constitué d'algorithmes biomécaniques propriétaires décrivant les mécanismes de blessure, utilisés pour générer des spécimens anatomiques fracturés réalistes avec un manteau de tissus mous fermé. Rimasys se concentre sur le renforcement de l'éducation chirurgicale et sur l'amélioration des résultats pour les patients en faisant progresser la formation pratique et le développement d'appareils médicaux. D'autres innovations sont axées sur la santé numérique, l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. L'équipe de 35 jeunes professionnels ambitieux a pour objectif de construire un écosystème de solutions à un rythme élevé, en améliorant la formation des chirurgiens et l'interaction. Pour en savoir plus, consultez le site : www.rimasys.com

À propos de la Fondation AO

L'AO est une organisation à but non lucratif à orientation médicale, un réseau mondial de chirurgiens et la première organisation mondiale d'éducation, d'innovation et de recherche spécialisée dans le traitement chirurgical des traumatismes et des troubles musculo-squelettiques. Nous disposons d'un réseau mondial de plus de 215 000 professionnels de la santé. Chaque année, nous proposons plus de 830 événements éducatifs dans le monde entier, soutenus par près de 9 000 membres du corps enseignant et auxquels participent plus de 58 000 personnes. Nous avons 20 000 chirurgiens membres qui travaillent dans les domaines de la traumatologie, de la colonne vertébrale, de la chirurgie craniomaxillo-faciale, vétérinaire et reconstructive. Pour en savoir plus, consultez le site : www.aofoundation.org

