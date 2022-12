La Fondation Bulat Utemuratov réunit des experts internationaux de l'autisme à l'occasion de la quatrième conférence annuelle « Autisme. Un monde de possibilités »

ASTANA, Kazakhstan, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Des experts internationaux de premier plan dans le domaine de la recherche sur l'autisme se sont réunis à Almaty pour la quatrième conférence internationale annuelle « Autisme. Un monde de possibilités ». La conférence, organisée conjointement par la Fondation Bulat Utemuratov et l' Université Narxoz , a attiré plus de 500 participants en présentiel et 8 000 participants en ligne pendant deux jours (29–30 novembre).

Dr. Stephen Shore, Adelphi University professor. Image rce: Bulat Utemuratov Foundation

Parmi les conférenciers figuraient des chercheurs de renom, notamment Connie Kasari, professeure à l'UCLA, Stephen Shore, professeur à l'université Adelphi et auteur, Temple Gradin, scientifique de renom et auteure, ainsi que de nombreux autres experts du Kazakhstan et du monde entier. Les participants comprenaient des psychiatres, des psychologues, des neuroscientifiques, des enseignants et des parents d'enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA).

Stephen Shore a déclaré que « de telles conférences sont un excellent exemple de la façon dont les personnes atteintes d'autisme peuvent participer à des activités sociales ». Il a ajouté que divers sujets concernant l'autisme avaient été abordés, notamment l'éducation, et que la conférence était une étape importante vers l'amélioration de la vie des personnes autistes.

L'un des principaux sujets de discussion était l'identification précoce de l'autisme, qui est la clé du succès de l'intégration des personnes autistes dans la société. Dans l'une des conversations, le Dr Almaz Sharman, président du Conseil d'administration de la Fondation, a discuté avec le Dr Joseph Buxbaum, directeur du Seaver Autism Center for Research, de nouvelles approches pour le diagnostic précoce, comme la possibilité de diagnostiquer l'autisme en identifiant les mutations génétiques dans la famille.

Il n'existe pas encore de programme officiel pour le diagnostic précoce de l'autisme au Kazakhstan. Les activités de la Fondation dans ce domaine, dont fait partie la conférence annuelle, visent à aborder cette question. Selon le Dr Almaz Sharman, « la sensibilisation aux défis auxquels les enfants et les adultes atteints d'autisme sont confrontés peut conduire à une société plus compréhensive, à une meilleure intégration et à de meilleures opportunités pour les personnes autistes au Kazakhstan. »

Le programme « Autisme. Un monde pour tous », dans le cadre duquel la conférence était organisée, est le projet phare de la Fondation Bulat Utemuratov. Ce programme a été créé en 2014 pour soutenir les familles et améliorer la vie des enfants autistes. À ce jour 11 centres d'autisme « Asyl Miras » ont été établis dans tout le Kazakhstan, employant plus de 200 spécialistes formés par des experts internationaux. Plus de 14 000 enfants autistes ont participé au programme jusqu'à présent.

