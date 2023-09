La Fondation Bulat Utemuratov signe un protocole d'accord avec Connie Kasari, experte mondiale de l'autisme

· Le Kazakhstan souhaite devenir un centre régional de soutien à l'autisme de premier plan

· Ce partenariat permettra d'aider les enfants atteints d'autisme dans tout le Kazakhstan, en utilisant la méthodologie JASPER

· L'annonce a été faite lors de la 5e conférence sur l'autisme organisée par la Fondation, qui a réuni des experts

ASTANA, Kazakhstan, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation Bulat Utemuratov annonce avoir signé un protocole d'intention de trois ans pour la coopération et l'interaction avec le Dr Connie Kasari, experte mondialement reconnue en matière de troubles du spectre autistique. Ce protocole vise à mettre en œuvre des projets conjoints de soutien aux enfants atteints de TSA, notamment des diagnostics précoces, la formation de spécialistes et l'organisation de séminaires. Il permettra au Kazakhstan de devenir un centre régional de premier plan pour la recherche, la formation et le traitement de l'autisme.

Marat Aitmagambetov, Bulat Utemuratov, Dr. Jonathan Panganiban, Dr. Almaz Sharman, Dr. Connie Kasari, Assoc. Prof. Josephine Barbaro - Photo Credit: Bulat Utemuratov Foundation

Ce partenariat a été annoncé lors de la 5e édition de la conférence internationale « Asyl Miras. Autisme. Un monde pour tous » organisée par la Fondation Bulat Utemuratov à Astana, au Kazakhstan. Le thème de cette année est « Diagnostic et intervention précoce dans les TSA », l'un des domaines que le travail avec le Dr Kasari couvrira. La conférence a réuni des experts de renommée mondiale dans le domaine des TSA qui ont discuté des derniers développements en matière de diagnostic précoce de l'autisme, avec des séminaires pratiques pour les enseignants, les étudiants et les parents d'enfants atteints de TSA.

L'importance d'un diagnostic et d'une intervention précoces pour les TSA est de plus en plus reconnue, démontrant clairement les avantages de l'efficacité du traitement et de l'amélioration de la qualité de vie des enfants et de leurs familles. La Fondation travaillera avec le Dr Kasari pour assurer la formation des spécialistes et des formateurs de formateurs de la Fondation, afin de former la prochaine génération d'experts.

En outre, la Fondation et Connie Kasari développeront conjointement un programme de formation pour les spécialistes de tout le Kazakhstan, y compris la création de différents niveaux de certification et de mécanismes d'évaluation et de soutien de la formation. Le programme de formation sera basé sur l'approche thérapeutique Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and Regulation (« JASPER », attention mutuelle, jeu symbolique, engagement et régulation), dont le Dr Kasari est l'un des pionniers.

La méthodologie JASPER est déjà utilisée dans les 12 centres Asyl Miras pour autistes de la Fondation au Kazakhstan. Plus de 15 000 enfants ont été traités dans ces centres depuis 2015, et la Fondation a investi 12,5 millions de dollars dans ce projet.

Ce partenariat permettra également de mener des projets de recherche conjoints et de concevoir des outils pour promouvoir la méthodologie JASPER au Kazakhstan.

Almaz Sharman, président du conseil d'administration de la Fondation Bulat Utemuratov, a déclaré : « En tant que principal expert international de l'autisme, nous sommes ravis de travailler avec le Dr Kasari pour faire progresser le programme de mentorat associé à JASPER, une méthodologie révolutionnaire qu'elle a mise au point pour améliorer les compétences de communication sociale précoce des enfants atteints de troubles du spectre autistique. Ce partenariat contribuera à améliorer la vie des enfants et de leurs familles au Kazakhstan, en leur apportant le soutien et les soins dont ils ont besoin. Il s'agit également d'un moment important pour le soutien à l'autisme en Asie centrale, qui s'appuie sur le travail de la Fondation à ce jour et ouvre la voie pour que le Kazakhstan devienne un centre régional de premier plan en matière de recherche, de formation et de traitement. »

Connie Kasari, professeure émérite de développement humain et de psychiatrie et membre fondatrice du Center for Autism Research & Treatment (Centre de recherche et de traitement de l'autisme) de l'UCLA, a ajouté : « Le Kazakhstan est de plus en plus sensibilisé à l'autisme, et cette importante initiative jouera un rôle clé dans le développement des systèmes et des structures de soutien aux enfants atteints de troubles du spectre autistique. Il est encourageant de voir que les spécialistes au Kazakhstan utilisent la méthode JASPER dans leur travail, et je pense que notre coopération avec la Fondation nous permettra de renforcer la communauté professionnelle des spécialistes du comportement et de mettre au point des stratégies de soutien efficaces pour un plus grand nombre de familles ayant des enfants autistes. »

