La Fondation Dozy Mmobuosi lancera une initiative phare de dépistage mobile du cancer de la prostate ainsi que de nouveaux bus au cours des prochains mois

Le projet de 10 millions de dollars est conçu pour aider à lutter contre la principale cause de décès lié au cancer chez les hommes au Nigeria, où un cancer de la prostate sur six sera diagnostiqué au cours de leur vie.

Le projet compte actuellement plus de 100 médecins praticiens, et 4 000 professionnels de la santé bénévoles devraient également participer à l'initiative.

À propos du déploiement du projet, Dozy Mmobuosi, fondateur de la Fondation a déclaré : « La détection précoce est l'un des meilleurs outils dont nous disposons pour prévenir le cancer de la prostate. Grâce au déploiement de ces bus, j'espère que le taux de cancer de la prostate chez les hommes diminuera de façon générale, et j'invite tous les hommes, en particulier ceux de 45 ans et plus, se faire dépister gratuitement du cancer de la prostate dans ces bus ultramodernes.

Le projet mobile est conçu spécifiquement pour atteindre autant de personnes que possible à travers le pays, indépendamment de l'endroit où elles vivent. Des villes aux villages ruraux, le programme vise à encourager le plus grand nombre d'hommes possible à faire un pas en avant et à effectuer un test de dépistage de la maladie, pour inverser le courant des dernières décennies de décès prématurés.

Commentant davantage l'initiative, M. Mmobuosi a affirmé : « Selon les études, un tiers des cas de cancer de la prostate peuvent être prévenus et un autre tiers peut être guéri complètement s'ils sont détectés par des pratiques de dépistage précoce comme celles que nous offrons gratuitement. Une telle mission est essentielle dans notre lutte contre cette terrible maladie. »

Les hommes ayant des antécédents de la maladie peuvent être deux fois plus susceptibles de développer un cancer de la prostate. Le dépistage précoce est donc d'une importance vitale dans la lutte continue contre cette maladie.

Lors du lancement officiel, qui aura lieu le samedi 4 juin 2022, des invités de marque seront présents, y compris des politiciens nigérians de premier plan et des célébrités de Nollywood. En outre, l'initiative est activement soutenue par l'Association médicale nigériane.

