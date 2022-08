La Fondation Internet Society annonce une deuxième série de subventions à l'innovation pour combler le déficit de connectivité

200 000 dollars américains de subventions disponibles pour améliorer l'accès et la connectivité Internet dans le monde entier

RESTON, Virginie, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- La Fondation Internet Society a lancé une deuxième série de subventions pour développer l'accès et la connectivité Internet dans le monde. Le programme de subventions Building Opportunities/Leveraging Technologies (BOLT), qui existe depuis deux ans, soutient des équipes de créateurs, de technologues et de chercheurs dans l'élaboration de solutions pour la connectivité Internet, en particulier dans les communautés où les technologies actuelles ne sont pas disponibles ou sont inaccessibles. Des subventions de 200 000 dollars américains seront accordées à des entreprises pour des projets d'une durée maximale de 12 mois.

« La Fondation Internet Society s'engage à consacrer son financement à la résolution des problèmes qui empêchent les gens d'accéder à Internet, conformément à notre vision selon laquelle Internet est destiné à tous. Alors que près de la moitié de la population mondiale n'est toujours pas connectée, ces subventions visent à soutenir le développement de solutions imaginatives et durables qui favoriseront un meilleur accès à Internet et une meilleure connectivité pour les communautés du monde entier », a déclaré Sarah Armstrong, directrice exécutive de la Fondation Internet Society.

Le programme BOLT s'appuie sur l'engagement de la Fondation Internet Society à soutenir des solutions innovantes en matière de connectivité Internet. Plusieurs organisations mettent actuellement en œuvre des projets dans le monde entier grâce à ce programme, notamment : La Fondation Digital Empowerment, la Fondation Digital Harbor Inc., la Fondation Sole Colombia et Research and Education Network for Uganda (RENU).

Les candidatures pour le programme BOLT sont ouvertes du 8 août au 2 septembre et les bénéficiaires seront dévoilés en octobre. Les équipes candidates doivent s'assurer que leur structure principale est une organisation 501(c)(3) ou équivalente légalement enregistrée.

Voir les détails de la subvention et la procédure de candidature.

À propos de la Fondation Internet Society :

La Fondation Internet Society a été créée en 2019 pour promouvoir l'impact positif d'Internet sur les citoyens du monde entier. Animée par notre vision d'un Internet pour tous, la Fondation défend nos idées et permet aux communautés de libérer le potentiel d'Internet pour relever les défis mondiaux en constante évolution. En mettant l'accent sur cinq domaines de programme , la Fondation accorde des subventions aux chapitres de l'Internet Society ainsi qu'aux organisations à but non lucratif et aux personnes qui se consacrent à fournir à tous un accès Internet ouvert, connecté au niveau mondial, sécurisé et digne de confiance.

