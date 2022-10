La Fondation Open Compute Project annonce que le développement durable est un cinquième principe et un projet de premier plan

Encourager l'adoption, l'expérimentation et l'innovation en vue d'une action climatique agressive

SAN JOSÉ, Californie, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Fondation OCP, l'organisation à but non lucratif qui met les innovations hyperscale à la portée de tous, a annoncé que la durabilité était un nouveau projet de haut niveau et le 5e principe pour garantir que tous les efforts de travail dans tous les projets OCP se concentrent sur la durabilité, en tant qu'action centrale, qui est conçue dès le départ. Le projet de haut niveau sur la durabilité de l'OCP fixera des objectifs de rapport, contrôlera et planifiera la conformité avec les réglementations et les meilleures pratiques externes, développera des indicateurs clés de durabilité de haut niveau qui vont au-delà des mesures traditionnelles des centres de données telles que l'efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE), et assemblera les feuilles de route des technologies et des processus de durabilité pour que la communauté OCP au sens large puisse les suivre dans le cadre du nouveau principe de durabilité de l'OCP.

Les efforts en matière de durabilité déployés au sein de l'OCP se concentreront sur la mise en œuvre technologique spécifique des orientations définies par le nouveau projet de durabilité de l'OCP. Actuellement, l'OCP déploie des efforts de durabilité dans les environnements de refroidissement , ce qui implique d'accroître l'efficacité de la gestion thermique avec des technologies de refroidissement à base de liquide, telles que le refroidissement par immersion et par plaque froide, et la réutilisation de chaleur . Au-delà des optimisations thermiques, les efforts des centres de données visent à optimiser le carbone associé aux opérations et à la construction des centres de données, ainsi qu'à la fabrication des équipements informatiques. La conception pour la circularité est également un point important pour contrôler positivement le cycle de vie de l'infrastructure physique informatique. Par exemple, les micrologiciels doivent être ouverts afin de promouvoir la réutilisation et d'améliorer la durabilité à long terme. Les spécifications matérielles de l'OCP continueront d'évoluer pour permettre aux produits de rester en service aussi longtemps que possible, et la conception de la circularité pour permettre à l'infrastructure du centre de données d'être réutilisée, et finalement permettre la récupération des composants et des matériaux lors de la mise hors service.

« La communauté de l'OCP a la responsabilité de contribuer à la réduction de l'impact environnemental de l'industrie et d'animer des conversations au sein de son influence pour influencer les technologies déployées dans les centres de données. Les principes de l'OCP favorisent l'ouverture, ce qui permet la diffusion généralisée des conceptions les plus efficaces pour l'informatique évolutive et place l'OCP dans une position unique pour être un agent efficace de l'action climatique. L'ajout d'un mandat de durabilité portant sur la transparence, la circularité et le carbone incorporé dans les équipements informatiques, le silicium et les installations des centres de données renforcera considérablement notre capacité à aider l'industrie à minimiser son impact sur l'environnement », a déclaré George Tchaparian, PDG de la fondation Open Compute Project.

Pour découpler la croissance prévue du secteur de son impact environnemental, l'industrie des centres de données hyperscale et de colocation devra accélérer les stratégies et solutions de durabilité existantes et futures afin de réduire l'impact environnemental global. L'OCP pense qu'il peut avoir l'impact le plus efficace et le plus immédiat sur la chaîne d'approvisionnement en développant des mesures standardisées et en promouvant la transparence des données à travers la chaîne de valeur, des normes pour le transfert de propriété, en aidant à intégrer la circularité dès les premières étapes du cycle de vie/de la conception à travers la gamme d'infrastructures informatiques, y compris les installations de bâtiments et les équipements informatiques, et avec l'éducation et la sensibilisation.

Au cœur de l'Open Compute Project (OCP) se trouve sa communauté d'opérateurs de centres de données hyperscale, rejoints par des fournisseurs de télécommunications et de colocation ainsi que des utilisateurs informatiques d'entreprise, travaillant avec des fournisseurs pour développer des innovations ouvertes qui, lorsqu'elles sont intégrées au produit, sont déployées du cloud à la périphérie. La fondation OCP est chargée de promouvoir et de servir la communauté OCP pour répondre au marché et façonner l'avenir, en apportant des innovations hyperscale à tout le monde. La satisfaction du marché se fait grâce à des conceptions ouvertes et des pratiques exemplaires, ainsi que des installations de centres de données et des équipements informatiques intégrant des innovations développées par la communauté OCP pour l'efficacité, les opérations à grande échelle et la durabilité. Pour façonner l'avenir, il faut investir dans des initiatives stratégiques qui préparent l'écosystème informatique à des changements majeurs, tels que l'IA et l'Autoapprentissage, l'optique, les techniques de refroidissement avancées et le silicium composable. Pour en savoir plus, consultez le site www.opencompute.org .

