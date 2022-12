La Fondation TON mise sur un avenir inter-canal en se connectant à l'Orbit Bridge d'Ozys.

LONDRES, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- La Fondation TON a exprimé aujourd'hui sa confiance dans un avenir cross-chain en annonçant la connexion de la blockchain TON (The Open Network) à l'Orbit Bridge d'Ozys.

Orbit Bridge est une plateforme cross-chain développée par Ozys, l'une des principales entreprises blockchain de la République de Corée. Le pont permet la communication et la connexion entre les blockchains, se positionnant comme l'infrastructure essentielle à la construction d'un écosystème multi-chaînes. Rapprochant 12,3 milliards de dollars d'actifs, Orbit n'a pas connu un seul problème de piratage depuis son lancement en novembre 2020. Des audits de sécurité sont réalisés chaque trimestre avant le déploiement des mises à jour fonctionnelles. Cela permet d'accorder la priorité à la stabilité du pont tout en veillant à ce qu'il reste sécurisé.

Ozys et Orbit Bridge n'ont cessé de faire des recherches et de se développer dans les chaînes compatibles et non compatibles avec EVM. Ces recherches ont débouché sur le désir d'intégrer TON, compte tenu du potentiel d'adoption généralisée de la technologie blockchain que présente TON. Récemment, la demande de TON et de son jeton natif, le Toncoin, a bondi, car son utilité pour les solutions de paiement simples est apparue clairement grâce à l'intégration continue du robot @wallet dans l'application Telegram.

La Fondation TON rejoindra également le groupe Orbit Bridge Validator, un groupe qui agit en tant que mécanisme de gouvernance du pont, en effectuant la vérification des données sur la chaîne. L'intégralité de la vérification des données sur la chaîne du pont est assurée par ce groupe. La Fondation TON rejoindra FS Labs, TEB, Cosmostation, Neoply, DSRV, M-block, Despread, Move Labs, B-harvest et Ozys, entre autres, dans ce groupe.

Ozys accélérera également le DEX de l'AMM, Megaton Finance, que l'entreprise développe sur TON et qui devrait sortir dans le courant de l'année. Ce développement ouvrira une autre voie pour la négociation décentralisée du Toncoin. Cela permettra également de présenter l'univers en pleine expansion du TON à un large éventail d'utilisateurs et de projets au sein de l'écosystème multi-chaînes d'Ozys.

Jinhan Choi, PDG d'Ozys, a déclaré : « L'Orbit Bridge est le premier pont multi-chaînes connecté à TON, une chaîne de blocs qui a un potentiel d'expansion presque infini. Nous allons établir un réseau multichaînes entre le grand nombre d'utilisateurs de Telegram qui utilisent la plateforme TON et d'autres blockchains connectées à l'Orbit Bridge. Cela permettra de développer le flux d'utilisateurs, en favorisant la croissance mutuelle des écosystèmes TON et Ozys. »

Justin Hyun, responsable de l'incubation à la Fondation TON, a ajouté : « Avec l'introduction de TON comme dernier mainnet sur l'Orbit Bridge, une foule de nouveaux utilisateurs seront introduits dans l'écosystème TON. En s'approchant davantage d'autres blockchains de couche 1 grâce à la connexion rendue possible par Orbit Bridge, les utilisateurs pourront découvrir les avantages que présente TON par rapport à ses concurrents. »

À propos de The Open Network (TON)

The Open Network (TON) est une blockchain de preuve d'enjeu de troisième génération conçue à l'origine en 2018 par les frères Durov, les fondateurs de Telegram Messenger. Plus tard, elle a été confiée à la communauté ouverte TON, qui la soutient et la développe depuis lors.

TON a été conçue pour permettre des transactions ultra-rapides. Elle est très bon marché, facile à utiliser et entièrement évolutive.

La Fondation TON est un groupe non commercial de supporters et de contributeurs qui contribuent au développement de la blockchain TON.

Pour en savoir plus sur TON, rendez-vous sur https://ton.org .

