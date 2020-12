La Fondation VeChain annonce un partenariat avec le Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Blockchain Innovation Hub, favorisant ainsi la recherche sur la gouvernance de la chaîne de blocs

La Fondation VeChain est fière d'annoncer que le Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Blockchain Innovation Hub a rejoint le programme VeResearch pour aborder des questions telles que la gouvernance et s'attacher à résoudre diverses difficultés technologiques auxquelles l'industrie est confrontée. L'objectif est clair : intégrer la chaîne de blocs dans tous les nouveaux modes d'échanges commerciaux.

VeChain et RMIT Blockchain Innovation Hub : Une collaboration internationale

Le RMIT Blockchain Innovation Hub est le premier centre de recherche au monde axé sur les sciences sociales de la chaîne de blocs et réunit une équipe de classe mondiale d'économistes et de chercheurs en sciences sociales. Cette collaboration fait appel à de nombreux chercheurs professionnels dont les travaux portent sur les possibilités et les défis institutionnels concernant les applications de chaîne de blocs dans des domaines tels que la conformité, l'économie et les soins de santé.

En étroite collaboration avec la direction de VeResearch, le responsable scientifique, le Dr Peter Zhou, et le chercheur senior dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs chez VeChain, le Dr Zhijie Ren, le groupe souhaite améliorer les études actuelles sur les modèles de gouvernance de la chaîne de blocs, et accélérer la normalisation du consensus en la matière.

Le travail de collaboration sera d'abord axé sur l'élaboration d'un cadre d'évaluation et de comparaison des systèmes de gouvernance de chaînes de blocs publiques. Plus précisément, l'équipe développera une compréhension théorique des compromis et des dimensions de la décentralisation pour les chaînes de blocs publiques. En fonction du cadre, la prochaine étape de l'étude consistera à concevoir des modèles de gouvernance pour mieux inciter les divers intervenants à participer au processus de gouvernance et, au bout du compte, à utiliser la recherche pour promouvoir l'adoption massive de la chaîne de blocs.

Consensus sur la gouvernance de la chaîne de blocs : Clé pour favoriser une adoption généralisée par les entreprises

À titre d'objectif de recherche à long terme, l'équipe de recherche commune étudiera des modèles de gouvernance qui conviennent aux entreprises, s'intéressant notamment à l'environnement réglementaire futur et à l'état de préparation des entreprises individuelles. Cette collaboration cimente davantage le rôle de VeChain comme un précurseur des normes publiques en matière de chaîne de blocs et met en place les fondations d'une adoption généralisée de la chaîne de blocs par les gouvernements, les entreprises et les établissements de recherche et de formation.

Le Dr Peter Zhou a souligné que « la gouvernance de la chaîne de blocs joue un rôle vital dans la croissance d'un écosystème de chaînes de blocs sain et durable. Cette collaboration de recherche va répondre à certaines des questions les plus importantes et fondamentales sur la gouvernance de la chaîne de blocs. Elle contribuera à la croissance à long terme de l'écosystème VeChain et favorisera la réalisation de notre objectif d'adoption généralisée. »

Le Dr Chris Berg, co-directeur du RMIT Blockchain Innovation Hub, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec VeChain pour explorer et rechercher des modèles de gouvernance pour les chaînes de blocs publiques. Avec cette recherche importante, nous espérons élaborer une théorie générale de la gouvernance de la chaîne de blocs, en apportant une contribution à l'écosystème de VeChain et en faisant bénéficier, plus largement, à la communauté des utilisateurs de la technologie des chaînes de blocs. »

VeResearch poursuit sa mission visant à établir un programme mondial de subventions qui permette de mener des activités de recherche avec les communautés universitaires et contribue à apporter des réponses pratiques de haut niveau aux défis industriels. Le programme a travaillé en étroite collaboration avec de nombreux organismes universitaires de haut niveau tels que l'Université d'État du Michigan, l'Université d'Oxford, le Dartmouth College, l'Université Tsinghua et l'Université normale de Chine du Sud dans des domaines de recherche englobant le consensus sur la chaîne de blocs, l'économie des jetons, les prévisions du marché des cryptomonnaies, la sécurité des contrats intelligents, la conception de l'écosystème fondée sur la chaîne de blocs, et plus encore.

À propos de RMIT Blockchain Innovation Hub

L'Université RMIT, située à Melbourne, en Australie, est connue pour ses recherches de pointe appliquées qui s'intéressent aux questions commerciales et à la technologie. Le RMIT Blockchain Innovation Hub est le premier centre de recherche au monde sur les sciences sociales de la chaîne de blocs.

Le RMIT Blockchain Innovation Hub est une équipe interdisciplinaire de chercheurs en économie, économie politique, théorie organisationnelle, droit, sociologie, politique et communications. Le Hub cherche à mieux comprendre la crypto-économie, la stratégie commerciale et l'adaptation aux technologies de la chaîne de blocs, à cartographier l'économie de la chaîne de blocs et à cerner les défis de politique publique qui freineront ou accéléreront cette révolution économique.

À propos de la Fondation VeChain

Lancée en 2015, la fondation VeChain a travaillé sans relâche pour jeter des ponts entre la technologie des chaînes de blocs et le monde réel. L'évolution de VeChainThor continue de s'accélérer, passant d'un réseau de consortium à la meilleure plateforme de chaîne de blocs publique de sa catégorie, utilisant le consensus de la preuve d'autorité, et présentant des caractéristiques techniques, une structure de gouvernance et un modèle économique avancés.

En tant que catalyseur de l'écosystème, la mission de VeChain est d'autonomiser les constructeurs en développant des outils qui éliminent systématiquement les obstacles à l'adoption. Grâce au développement d'une série d'outils innovants tels que la transaction multitâche et la délégation de frais, VeChain a pu réduire considérablement les barrières à l'entrée pour les entreprises et les développeurs.

VeChainThor a déjà été utilisé dans de nombreux cas, notamment chez Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, H&M Group, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group, etc.

