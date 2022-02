La Fondation VeChain établit un nouveau siège social européen dans la République de Saint-Marin

L'un de ces changements, que nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui, est l'ouverture du nouveau siège de la Fondation en Europe, qui étend notre présence à l'un des marchés à la croissance la plus rapide, tout en maintenant notre présence initiale à Singapour pour assurer la couverture de l'Asie du Sud-Est. Après une série de collaborations étroites, Saint-Marin a exprimé son intérêt pour l'établissement de la Fondation VeChain dans le pays, ce qui nous ouvre de nombreux avantages et opportunités pour l'avenir.

Europe - La nouvelle maison de la Fondation VeChain

En juin 2019, le PDG Sunny Lu a été invité à une cérémonie de signature spéciale organisée par le gouvernement de Saint-Marin pour collaborer officiellement à l'objectif de la nation de devenir le premier pays neutre en carbone, un projet qui fera ensuite partie de son plan de développement 2030.

https://www.youtube.com/watch?v=GF3P2bqOBRo

Cérémonie de signature

À la suite d'une série de décrets juridiques et après la mise en œuvre des technologies de VeChain dans le développement d'un certificat numérique Covid basé sur la blockchain, la Fondation VeChain a établi un nouveau sièg e dans la République de Saint-Marin et est pionnière dans l'adoption d'un cadre réglementaire dédié pour ses opérations.

Saint-Marin a investi massivement dans la blockchain et a mis en œuvre une série de réglementations basées sur la blockchain, créant un environnement très accommodant pour les entreprises et les activités basées sur la blockchain. Un récent décret intitulé « Dispositions sur la technologie blockchain pour les entreprises » introduit un cadre réglementaire transparent, clair et simple qui prévoit des règles spécifiques pour les différentes applications des technologies de registre distribué.

Avec son état pionnier de préparation réglementaire, Saint-Marin est prêt à être un leader dans le domaine de la blockchain et de la crypto. L'installation à Saint-Marin permettra à la Fondation VeChain de réaliser des avancées en matière de réglementation, d'innovation et d'adoption. L'environnement réglementaire positif pour la technologie blockchain a été créé par les décrets suivants :

Blockchain Decree eBook (Décret Blockchain eBook)

Blockchain Decree N.86 (Décret sur les blockchains N.86)

Centre technologique en Europe

La Fondation VeChain prévoit également d'étendre sa présence technologique en Europe en formant une nouvelle équipe technologique afin de répondre à la demande croissante des entreprises européennes.

Cette nouvelle équipe technologique fonctionnera sous la supervision du nouveau responsable de la technologie pour les ODD de la Fondation VeChain, Antonio Senatore, et travaillera en étroite collaboration avec les développeurs principaux de la Fondation. L'équipe technologique sera également répartie sur plusieurs sites en Europe, notamment en Irlande, en Italie et à Saint-Marin.

L'équipe s'attachera à favoriser la croissance de l'écosystème technologique du réseau VeChainThor par le biais de divers outils et cadres, tout en proposant des solutions dans le domaine des ODD et de l'économie circulaire.

Un déménagement aux avantages considérables

Ce déménagement en Europe présente de nombreux avantages pour la Fondation VeChain. Par exemple :

Une plus grande transparence

Des garanties contre le blanchiment d'argent pour une protection maximale du système et un cadre juridique solide qui ne peut être modifié. Les opérateurs peuvent agir doucement et avec certitude sur la base des règles du gouvernement.

Une certitude réglementaire

Un écosystème réglementé par des règles claires et précises qui attire les investisseurs dignes de ce nom et permet de concrétiser le potentiel de transformation que la technologie blockchain peut offrir aux entreprises.

Un régime fiscal simplifié

La République de Saint-Marin crée un régime fiscal et comptable sur mesure, offrant le niveau de certitude et de clarté nécessaire pour permettre une expansion massive sans entrave des services basés sur la blockchain.

Une clarté réglementaire, précurseur d'une croissance massive

Avec un cadre réglementaire favorable, des applications innovantes telles que le Green Pass de Saint-Marin, un système qui numérise les carnets de vaccination en tant que NFT , peuvent être développées librement.

Ce déménagement accroît également la capacité à déployer des cas d'utilisation et améliore l'accessibilité pour les entreprises qui cherchent à utiliser la blockchain publique VeChainThor grâce à l'obtention de comptes bancaires européens et au fait d'être dans le cadre financier de l'UE. En opérant depuis Saint-Marin, VeChain peut plus facilement étendre à d'autres pays ce qui a été construit à Saint-Marin.

La réglementation, l'innovation et l'adoption continuent de créer des synergies qui placent la technologie blockchain sur la voie de l'adoption massive. Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous installer dans un espace plus propice à la blockchain et nous nous réjouissons des abondantes opportunités qui nous attendent dans notre nouveau pays.

À propos de la Fondation VeChain

Lancée en 2015, la Fondation VeChain est une blockchain publique écologique de premier plan dans le monde. Elle a travaillé sans relâche pour bâtir des ponts entre la technologie blockchain et le monde réel. L'évolution de VeChainThor continue de s'accélérer, passant d'un réseau de consortium à la meilleure plateforme blockchain publique de sa catégorie utilisant le consensus de preuve d'autorité, et bénéficiant de caractéristiques techniques, d'une structure de gouvernance et d'un modèle économique avancés.

Pour plus d'informations, y compris les outils/documents pour les développeurs et les subventions de la fondation, rendez-vous sur le site : www.vechain.org

