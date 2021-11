La Fondation VeChain vient d'annoncer l'élection du comité directeur du 2e mandat

Depuis les premières étapes de son développement, VeChain poursuit l'objectif de concevoir et de promouvoir un modèle de gouvernance qui incite davantage les parties prenantes à participer au processus de gouvernance et, en fin de compte, d'utiliser cette recherche pour promouvoir l'adoption durable et massive de la blockchain.

Conformément au chapitre sur la gouvernance du livre blanc, le comité directeur (« CD ») de la Fondation VeChain, élu par les parties prenantes éligibles de l'écosystème tous les deux ans, facilite l'efficacité de la prise de décision et garantit l'équité et l'efficacité de l'exécution pour toutes les questions fondamentales qui nécessitent la participation des parties prenantes.

Malgré les pressions dues à la COVID-19, nous avons réalisé des progrès tangibles en faveur de la croissance de l'écosystème, notamment une mise à niveau consensuelle majeure du PoA 2.0 et des innovations au niveau national sur les Objectifs de développement durable (« ODD »). Pendant cette période, nous avons également recherché activement des candidats qui partagent la vision de la création d'un écosystème commercial distribué durable sur la blockchain VeChainThor tout en représentant les différentes parties prenantes de l'écosystème. Dans la poursuite de cet objectif, la Fondation VeChain a officiellement annoncé le début du second mandat des élections du CD.

Conseil actuel : des professionnels de haut niveau

Le conseil d'administration du comité directeur représente les intérêts des parties prenantes de la blockchain VeChainThor en matière de développement à long terme de l'infrastructure technique, d'expansion commerciale et d'amélioration de la valeur de la VET.

Le conseil actuel a rassemblé des talents et des ressources issus d'entreprises et d'académies tels que Renato Grottola, vice-président senior, directeur de la croissance mondiale et de l'innovation chez DNV Supply Chain & Product Assurance, George Kang, vice-président senior et directeur régional du groupe Supply Chain & Product Assurance, Greater China chez DNV, et Sunny Lu, PDG de VeChain, ancien directeur de l'information de Louis Vuitton Chine.

Tous les membres représentent la Fondation VeChain à diverses occasions telles que les associations professionnelles, les organisations académiques, les forums industriels, les conférences techniques et autres, dans lesquelles ils doivent être capables d'élaborer la stratégie et la vision de la Fondation VeChain, de créer des réseaux et d'apporter les ressources nécessaires à la croissance de l'écosystème.

Prochain tour d'élection - Diriger un avenir durable

En l'absence d'actes de force majeure, les élections du comité directeur de la Fondation VeChain ont lieu tous les deux ans, le mandat du prochain comité directeur débutant en mars 2022. Dès aujourd'hui, les candidats éligibles peuvent soumettre tous les formulaires de candidature requis, y compris le formulaire de déclaration d'intention, à l'équipe des opérations de la Fondation VeChain.

C'est en octobre 2018 que VeChain a lancé le premier projet de l'écosystème du carbone numérique. Depuis lors, VeChain a travaillé sur de multiples projets liés au carbone dans l'UE et en Chine et a fourni aux entreprises des solutions de durabilité basées sur la blockchain. VeChainThor, l'une des blockchains publiques les plus respectueuses de l'environnement, s'engage à aider les entreprises et les gouvernements du monde entier à atteindre les objectifs de développement durable de manière efficace, rapide et peu coûteuse.

Nous avons récemment annoncé qu'Antonio Senatore, ancien directeur technique de la blockchain mondiale chez Deloitte, a officiellement rejoint la Fondation VeChain en tant que responsable de la technologie pour les ODD, avec pour objectif immédiat de constituer la force technique de VeChain axée sur la réalisation des ODD et des écosystèmes associés. Il est également membre de l'actuel conseil d'administration du CD.

Si votre intention est d'aller plus loin dans votre candidature, nous vous recommandonsvivement de vous renseigner sur les règles d'élection et de déclarer votre intention de vous présenter dès que possible.

À propos de la Fondation VeChain

Lancée en 2015, la Fondation VeChain a travaillé sans relâche pour bâtir des ponts entre la technologie blockchain et le monde réel. L'évolution de VeChainThor continue de s'accélérer, passant d'un réseau de consortium à la meilleure plateforme blockchain publique de sa catégorie utilisant le consensus de preuve d'autorité, et bénéficiant de caractéristiques techniques, d'une structure de gouvernance et d'un modèle économique avancés.

En tant que facilitateur de l'écosystème, la Fondation a pour mission d'habiliter les constructeurs et les innovateurs en développant des outils qui éliminent systématiquement les obstacles à l'adoption. Grâce au développement d'une série d'outils innovants tels que la transaction multitâche, la délégation de frais, et VeChain ToolChain™, VeChain a pu réduire considérablement les barrières à l'entrée pour les entreprises et les développeurs.

VeChainThor a déjà été appliqué à un large éventail de cas d'utilisation, facilitant les opérations quotidiennes de nombreuses entreprises et créant de nouvelles valeurs et efficacités. Aux côtés de ses partenaires stratégiques clés, PwC et DNV, VeChain a collaboré avec des entreprises de premier plan, dont Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group et bien d'autres. Pour plus d'informations, y compris les outils/documents pour les développeurs et les subventions de la fondation, rendez-vous sur le site : www.vechain.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1689511/CREAM.jpg

Related Links

https://www.vechain.org/



SOURCE VeChain