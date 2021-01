La fondatrice de Yidu Tech, Gong Rujing, parle de la façon dont l'IA fonctionne en réponse à la crise de la COVID-19 à Davos 2021

DAVOS, Suisse, 27 janvier 2021 /PRNewswire/-- « Des technologies innovantes telles que l'IA sont devenues nos alliés dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19, jouant un rôle clé dans de nombreux domaines tels que la recherche et le jugement, la simulation et la prédiction de la pandémie », a déclaré Gong Rujing, fondatrice et présidente de Yidu Tech (02158.HK), une entreprise leader en Chine dans le domaine de l'IA médicale.

Gong Rujing a été invitée à participer à l'événement virtuel du Forum économique mondial de l'Agenda de Davos et s'est jointe à une table ronde sur la « Réponse à la crise de la COVID-19 » le 25 janvier.

La pandémie de la COVID-19 a déclenché une crise mondiale. Selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre cumulé de cas confirmés dans le monde a dépassé 97 millions, avec plus de 2 millions de victimes.

Les technologies innovantes ont montré une grande importance dans la lutte contre la crise de la COVID-19, et Gong Rujing a partagé les expériences anti-épidémie de Yidu Tech.

« Lorsque la pandémie a éclaté, nous avons immédiatement envoyé une équipe dans la ville la plus touchée, Wuhan, pour aider les institutions locales dans le suivi des patients, le contrôle des infections et d'autres tâches d'intervention d'urgence, ainsi que pour fournir un soutien technique aux institutions concernées dans leur prise de décision. » Elle a déclaré que Yidu Tech avait également aidé de nombreuses autres villes et régions à mener des enquêtes efficaces sur la traçabilité de la pandémie.

En outre, Yidu Tech s'est également engagée à explorer les valeurs de l'IA pour le traitement médical, en tirant parti des avantages technologiques de l'entreprise pour donner plus de pouvoir à la recherche scientifique clinique, à la prise de décision et à la santé publique.

Un certain nombre d'invités de marque, dont Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et Nanaia Mahuta, ministre des Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande, se sont également joints à la discussion du groupe de direction, qui examine les réponses les plus efficaces et les efforts de redressement, avec des recommandations sur la manière dont les entreprises et les gouvernements peuvent améliorer et accroître leur collaboration.

À l'ère de la mondialisation, la gouvernance nationale et la coopération internationale sont devenues de plus en plus importantes. Les panélistes ont estimé que 2021 serait une année clé pour promouvoir la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité, et que tous les pays devraient saisir l'opportunité de coopérer les uns avec les autres et enfin de réaliser des bénéfices mutuels.

