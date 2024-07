La France en tête de liste à l'International Wine Challenge 2024

LONDRES, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- L'International Wine Challenge, le concours mondial de vins le plus influent, le plus impartial et le plus rigoureusement jugé, a annoncé les dix vins français les mieux notés de son concours 2024.

Pour sa 40e édition, l'International Wine Challenge a décerné des médailles à 38 pays à l'issue d'une dégustation intensive à l'aveugle par un panel mondial d'experts. La France a prouvé une fois de plus ses prouesses viticoles en remportant quatre des dix prix Champion Wines and Winemakers.

International Wine Challenge Red Winemaker of the Year 2024, Laurent Delaunay. Credit: Antoine Martel

Les vins français jugés « best in show » à l'IWC 2024 :

Edouard Delaunay Charmes-Chambertin Grand Cru 2021 IWC Champion Red Wine 2024, International Pinot Noir Trophy, French Red Trophy, Burgundy Red Trophy, Charmes-Chambertin Trophy Rare Champagne Rare Millésime Magnum 2008 IWC Champion Sparkling Wine 2024 - Daniel Thibault Trophy, Champagne Trophy, Vintage Classic Blend Champagne Trophy Maison Albert Bichot Hospices de Beaune Cuvée Baudot Meursault 1er Cru Genevrières 2022 French White Trophy, Burgundy White Trophy, Meursault Trophy La Chablisienne Chablis 1er Cru Vaulorent 2022 Chablis Trophy, Chablis Premier Cru Trophy Château de Tracy Les 101 Rangs 2019 International Sauvignon Blanc Trophy, Loire Trophy, Pouilly-Fumé Trophy Michel Tissot & Fils Château-Chalon Vin Jaune 2016 Jura Trophy Les Domaines Paul Mas Château Crès Ricards Oenothera 2022 Languedoc Red Trophy Maison Delas Frères Domaine des Tourettes 2021 Rhone Red Trophy, Hermitage Trophy Domaine Ruet Côte de Brouilly 2022 Beaujolais Trophy Château Paquette Angélico 2023 Provence Rosé Trophy

Pour la deuxième année consécutive, le producteur bourguignon Edouard Delaunay a remporté le titre prestigieux de Champion IWC Vin rouge. Il s'ajoute aux quatre trophées déjà attribués à son Charmes-Chambertin Grand Cru 2021. Avec un total de 26 médailles et neuf trophées à son actif, Edouard Delaunay est le producteur le plus récompensé de cette année et son vigneron Laurent Delaunay a remporté le titre suprême de Vigneron IWC Vin rouge.

Pour la troisième année consécutive, Rare Champagne a reçu le prix Vin mousseux Champion IWC. Cette année, le trophée a été décerné au Millésime Magnum 2008, qui a impressionné les juges par sa « fine acidité fraîche et vive et la magnifique douceur de ses notes de crème pâtissière et de noisette ».

Plus de 500 vins blancs français ont été médaillés cette année, mais c'est la Maison Albert Bichot qui a remporté le Trophée des vins blancs français pour son Hospices de Beaune Cuvée Baudot Meursault 1er Cru Genevrières 2022, qui se caractérise par sa complexité et sa richesse. Au cours des cinq dernières années, le producteur bourguignon a remporté onze trophées, 33 médailles d'or, 21 médailles d'argent et 6 médailles de bronze – et pas un seul vin non récompensé –ce qui lui a valu le prestigieux Trophée IWC de la constance sur 5 ans.

La Chablisienne a remporté 18 médailles au concours de cette année ainsi que les trois trophées décernés au Chablis. Son Chablis 1er Cru Vaulorent 2022, décrit par les juges comme « faisant preuve de puissance mais aussi de délicatesse », a reçu le Trophée Chablis Premier Cru et le Trophée Chablis, et la vigneronne Estelle Roy a remporté le titre prestigieux de Vigneron IWC Vin blanc de l'année.

Le producteur de Pouilly-Fumé Château de Tracy a battu des vins de plus de vingt pays pour être désigné meilleur Sauvignon Blanc du monde. Le trophée a été décerné à son Les 101 Rangs 2019, que les juges ont décrit comme étant « long en bouche, élégant et mémorable », s'exclamant à propos de son nez : « si seulement tous les Sauvignon Blancs avaient ce bouquet ».

Si la Bourgogne a remporté plus de médailles que n'importe quelle autre région française, les dix meilleurs vins français présentent une large répartition régionale : les vins de Champagne, de la Loire, du Jura, du Languedoc Roussillon, du Rhône, du Beaujolais et de la Provence ont tous obtenu une place sur la liste.

La liste complète des lauréats des trophées et des champions de l'International Wine Challenge 2024, annoncée le 9 juillet, peut être consultée ici.

NOTES AUX RÉDACTEURS :

Dans sa 40e édition, l'International Wine Challenge est largement reconnu comme le concours de vins le plus rigoureux, le plus impartial, le plus influent et le plus international au monde. L'IWC évalue chaque vin « à l'aveugle » et le juge en fonction de sa fidélité au style, à la région et au millésime. Les prix comprennent des médailles (or, argent, bronze) et des mentions. Des trophées sont décernés aux meilleurs vins de chaque catégorie. L'International Wine Challenge s'engage à aider les consommateurs à découvrir de grands vins, et les médailles offrent une garantie de qualité.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2454522/IWC_2024_Laurent_Delaunay.jpg

