La France repasse derrière l'Italie dans le classement mondial du niveau d'anglais des pays, loin derrière la Suède sur la première place du podium

EF Education First vient de faire paraitre son classement annuel du niveau d'anglais à travers le monde basé sur des données de 1.3 million de non natifs anglophones répartis dans 88 pays et régions. Pour la quatrième fois en huit ans, la Suède se place à la première place de l'EF EPI (EF English Proficiency Index) ramenant les Pays-Bas à la deuxième place.

"Notre recherche sur l'EF EPI met en avant le fait que les pays et les individus continuent d'investir dans l'apprentissage de l'anglais et reconnaissent l'importance de cette langue, " affirme Dr. Minh N. Tran, Directeur de la Recherche chez EF. "Depuis que EF a publié ce classement, l'entreprise suédoise est devenu de facto la référence en terme de compétences en anglais pour les gouvernements, les sociétés et l'éducation."

Tendances et points clés de l'EF EPI 2018 :

L' Europe reste à la tête du classement du niveau d'anglais dans le monde. Huit des dix premières places sont tenues par des pays européens.

reste à la tête du classement du niveau d'anglais dans le monde. Huit des dix premières places sont tenues par des pays européens. Le niveau des français continue d'augmenter légèrement, +1 point mais pas aussi vite que celui de l'Italie repassée devant la France dans le classement.

dans le classement. La Belgique améliore son niveau et se hisse à la 11 ème position.

position. La Suisse perd une position et se retrouve 15 ème du classement.

du classement. L'Afrique présente la meilleure progression en anglais, notamment pour l'Algérie, l'Egypte, l'Afrique du Sud qui gagnent 2 points.

Pour la première fois, un pays d'Asie se place dans le peloton de tête avec Singapour à la 3ème place. Cependant le clivage entre les pays et régions asiatiques au meilleur niveau et les moins bons s'amplifie.

L'Amérique Latine est la seule région qui présente un déclin général de son niveau d'anglais. Le niveau de cette partie du monde est assez homogène avec peu d'écart entre les meilleurs et les moins bons.

Les femmes présentent toujours un meilleur niveau en anglais que les hommes dans l'ensemble du monde et cet écart se creuse depuis 2016.

De nouvelles corrélations indiquent que les pays avec un meilleur niveau d'anglais sont plus égalitaires. On remarque également qu'il y a davantage de petites filles à l'école maternelle et une plus grande proportion de femmes détenant un compte bancaire.

L'EF EPI est basée sur les résultats obtenus au EF Standard English Test (EF SET), le premier test d'anglais standardisé au monde. Des milliers d'écoles, d'entreprises et de gouvernements à travers le monde utilise l'EF SET pour des tests à grande échelle.

Le rapport EF EPI 2018 et les fiches techniques régionales peuvent être téléchargés à l'adresse http://www.ef.com/epi. Ci-dessous le classement EF EPI 2018.

A propos de EF Education First

EF Education First est une société dédiée à l'éducation à l'international spécialisée dans l'enseignement des langues, les séjours linguistiques, les programmes académiques et l'expérience culturelle. Depuis 1965, la mission d'EF est d'ouvrir le monde par l'éducation avec plus de 500 écoles et bureaux dans plus de 50 pays.

Classement des pays et des régions - EF English Proficiency Index 2018:

Niveaux de Compétence EF Rang Pays ou Région EPI 1 Suède Très élevé 2 Pays-Bas Très élevé 3 Singapour Très élevé 4 Norvège Très élevé 5 Danemark Très élevé 6 Afrique du Sud Très élevé 7 Luxembourg Très élevé 8 Finlande Très élevé 9 Slovénie Très élevé 10 Allemagne Très élevé 11 Belgique Très élevé 12 Autriche Très élevé 13 Pologne Elevé 14 Philippines Elevé 15 Suisse Elevé 16 Roumanie Elevé 17 Croatie Elevé 18 Serbie Elevé 19 Portugal Elevé 20 République Tchèque Elevé 21 Hongrie Elevé 22 Malaysie Elevé 23 Grèce Elevé 24 Slovaquie Elevé 25 Bulgarie Elevé 26 Lithuanie Elevé 27 Argentine Elevé 28 Inde Modéré 29 Nigéria Modéré 30 Hong Kong SAR Modéré 31 Corée du Sud Modéré 32 Espagne Modéré 33 Liban Modéré 34 Italie Modéré 35 France Modéré 36 Costa Rica Modéré 37 République Dominicaine Modéré 38 Biélorussie Modéré 39 Sénégal Modéré 40 Uruguay Modéré 41 Vietnam Modéré 42 Russie Modéré 43 Ukraine Modéré 44 Macao SAR Modéré 45 Géorgie Faible 46 Chili Faible 47 Chine Faible 48 Taïwan Faible 49 Japon Faible 50 Pakistan Faible 51 Indonésie Faible 52 Albanie Faible 53 Brésil Faible 54 Ethiopie Faible 55 Guatemala Faible 56 Panama Faible 57 Mexico Faible 58 Sri Lanka Faible 59 Pérou Faible 60 Colombie Faible 61 Bolivie Faible 62 Egypte Faible 63 Bangladesh Faible 64 Thaïlande Faible 65 Ecuador Faible 66 Iran Très faible 67 Maroc Très faible 68 Tunisie Très faible 69 Honduras Très faible 70 Le Salvador Très faible 71 Emirats Arabes Unis Très faible 72 Nicaragua Très faible 73 Turquie Très faible 74 Jordanie Très faible 75 Venezuela Très faible 76 Syrie Très faible 77 Azerbaïdjan Très faible 78 Koweït Très faible 79 Oman Très faible 80 Kazakhstan Très faible 81 Algérie Très faible 82 Myanmar Très faible 83 Arabie Saoudite Très faible 84 Afghanistan Très faible 85 Cambodge Très faible 86 Ouzbékistan Très faible 87 Irak Très faible 88 Libye Très faible