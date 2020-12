La FTC y sus socios toman medidas enérgicas en todo el país contra los esquemas de ingresos engañosos

Mientras los estafadores aprovechan los temores generados por la pandemia, la FTC y sus socios del cumplimiento de la ley toman medidas enérgicas contra los esquemas de ingresos engañosos en todo el país. Los datos de la FTC de nuevos casos destacan el amplio alcance de las estafas que hacen promesas falsas de grandes ingresos

WASHINGTON, 16 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Comisión Federal de Comercio (FTC) y 19 socios federales, estatales y locales que abogan por el cumplimiento de la ley anunciaron hoy una ofensiva a nivel nacional contra las estafas que apuntan a los consumidores con promesas falsas de ingresos económicos e independencia financiera que no tienen fundamento en la realidad. El impacto de estas estafas se ha intensificado debido a que los estafadores se aprovechan de la pandemia y la crisis financiera causada por el COVID-19.

La denominada Operación Ilusión de Ingresos incluye más de 50 acciones judiciales contra los operadores de estafas que ofrecen empleo y trabajo desde casa, esquemas piramidales, estafas de inversión, cursos de capacitación falsos y otros esquemas que pueden terminar costando a los consumidores miles de dólares.

Según un nuevo análisis de los datos de denuncias de la FTC, las estafas relacionadas con ingresos tienen un efecto masivo en los consumidores. Los consumidores han reportado a la FTC que perdieron más de $610 millones en estas estafas desde 2016, con pérdidas registradas de más de $150 millones en los primeros nueve meses de 2020. Mediante las estafas de ingresos que la FTC ha perseguido a través de sus acciones judiciales en esta redada se ha defraudado colectivamente a los consumidores por más de mil millones de dólares.

"Los estafadores se aprovechan del desempleo y de la ansiedad que causa la pandemia y hacen falsas promesas de grandes ingresos trabajando desde casa", señaló Andrew Smith, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. "Si alguien le promete ingresos garantizados, pero luego le pide que le haga un pago, denúncielo inmediatamente a la FTC para que podamos poner fin a este tipo de estafa".

Además de los diez casos que ya se dieron a conocer, la FTC presenta cuatro nuevos casos judiciales como parte de la Operación Ilusión de Ingresos, además de anunciar un nuevo acuerdo en un caso presentado anteriormente. En estos casos, la FTC le solicita a la Corte que detenga las operaciones de esquemas engañosos y recupere el dinero de los consumidores afectados. Otros organismos que informaron acciones como parte de las redadas incluyen la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC), la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Arkansas, organismos estatales en Arizona, Arkansas, California, Florida, Indiana, Maryland, New Hampshire, Oregón y Pensilvania, y la Oficina del Fiscal del condado de Maricopa en Arizona.

Algunos de los esquemas investigados en la Operación Ilusión de Ingresos tuvieron un impacto notable en uno o más grupos específicos: estudiantes, familias de militares, personas con ingresos fijos limitados, inmigrantes, afroamericanos, latinos, comunidades de personas sordas y con discapacidad auditiva y adultos mayores. En un nuevo análisis se examina qué grupos de consumidores eran más propensos a verse afectados en ciertas acciones de estafas de ingresos investigadas por la FTC.

La FTC anuncia cuatro nuevos casos y un nuevo acuerdo contra estafadores de ingresos

Digital Income System: el 17 de noviembre de 2020, un tribunal federal concedió la moción de la FTC de una orden de restricción temporal contra Digital Income System, Inc. y cinco personas más acusadas. La denuncia de la FTC alega que la estafa basada en Florida prometía falsamente a los consumidores que vendiendo membresías en los programas de los acusados, los consumidores probablemente ganarían grandes sumas de dinero. Por ejemplo, en el sitio web indicaban: "Los consumidores ganarán entre $500 y $12,500 por venta" y "Cada vez que uno de nuestros profesionales cierre una venta en su nombre, le enviaremos un suculento cheque de comisión directamente a su domicilio". Los acusados supuestamente cobraron a los consumidores una cantidad sustancial de dinero, que va desde los $1,000 hasta los $25,000. Sin embargo, la denuncia establece que la gran mayoría de los consumidores que pagaron a los acusados nunca obtuvieron ingresos sustanciales y, de hecho, muchos consumidores no obtuvieron nada. En la denuncia se alega que los acusados violaron tanto la normativa de la FTC como la Regla de Oportunidades Comerciales. El voto de la Comisión para autorizar al personal a presentar una demanda contra Digital Income System, Inc., Derek Jones Foley, William Foley, Christopher Brandon Frye, Jennifer Hedrick y Kaitlyn Scott fue de 5-0. El caso fue presentado en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida.

Moda Latina: La demanda de la FTC alega que la compañía dirige sus acciones específicamente a las consumidoras latinas en anuncios televisivos en español con promesas falsas de ganancias trabajando desde el hogar. Los acusados supuestamente embaucan a los consumidores para que compren un negocio de trabajo desde casa con la falsa promesa de que los consumidores obtendrán "grandes ganancias" al revender productos de lujo como perfumes de marca. Las tergiversaciones alegadas en la demanda incluyen afirmaciones como "¿Quieres tener tu propio negocio y ganar hasta mil dólares por semana?" y "¿Crisis? ¿Qué crisis? Yo me olvidé de ella desde que empecé a vender con Perfume Box. Cambió mi vida y mi situación económica por completo". En la demanda también se alega que los vendedores telefónicos de los acusados amenazan habitualmente a los consumidores en violación de la Regla de Ventas de Telemercadeo (TSR). Según denuncia la FTC, desde marzo de 2017 hasta agosto de 2020 los acusados defraudaron más de $7 millones a consumidores que compraron sus oportunidades de trabajo desde casa, pero que nunca obtuvieron las ganancias prometidas. El voto de la Comisión para autorizar al personal a presentar una demanda contra Moda Latina BZ Inc., Esther Virginia Fernandez Aguirre y Marco Cesar Zarate Quíroz fue de 5-0. El caso fue presentado ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de California.

RagingBull.com: el 8 de diciembre de 2020, un tribunal federal concedió la moción de la FTC de una orden de restricción temporal contra RagingBull.com, LLC y sus coacusados. En la demanda de la FTC se alega que los acusados comercializaron de manera fraudulenta servicios relacionados con inversiones que, según ellos, permitirían a los consumidores obtener ganancias consistentes y ganarle al mercado. En cambio, la FTC alega que los consumidores, muchos de ellos jubilados, adultos mayores e inmigrantes, han perdido al menos $137 millones a causa de la estafa en los últimos tres años solamente. Los acusados afirmaban en sus declaraciones que los consumidores no necesitan mucho tiempo, dinero o experiencia, y que la pandemia mundial del coronavirus representa un buen momento para pagar cientos o miles de dólares para aprender sus técnicas comerciales secretas, afirmando en un anuncio que la pandemia "¡podría ser la oportunidad más emocionante en décadas!". Los acusados también hicieron afirmaciones como "¡Aprenda cómo puede DUPLICAR o TRIPLICAR su cuenta en una semana!". El voto de la Comisión para autorizar al personal a presentar una denuncia contra RagingBull.com, LLC; Jeffrey M. Bishop; Jason Bond (conocido antes como Jason P. Kowalik); Kyle W. Dennis; Sherwood Ventures, LLC; Jason Bond, LLC; MFA Holdings Corp.; Winston Research, Inc. y Winston Corp. fue de 5-0. El caso fue presentado ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Maryland. La FTC agradece a la Oficina de Regulación de Valores de New Hampshire y a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos por su asistencia en este asunto.

Randon Morris: el 1 de diciembre de 2020, un tribunal federal concedió la moción de la FTC de una orden de restricción temporal contra Randon Morris y cuatro empresas que controla por perpetrar un plan de fraude de telemercadeo. La FTC alega que los acusados iniciaron millones de llamadas automáticas en todo el país para promover programas falsos de oportunidades comerciales de trabajo desde casa. Los acusados embaucaron a los consumidores para que compraran estos programas con promesas falsas de que podrían ganar cientos de dólares al día y afirmaban que tenían afiliación con Amazon.com, que no era verdad. También invocaban la pandemia del coronavirus en mensajes de llamadas automáticas para atraer a los consumidores que están preocupados por trabajar fuera de sus hogares durante esta crisis de salud pública nacional. La orden pone fin a las prácticas de ventas engañosas de los acusados, congela sus activos y nombra a un administrador judicial sobre las empresas. El voto de la Comisión para autorizar la presentación de una demanda contra Morris; National Web Design, LLC; B2B Website Design, LLC; Amazon Affiliate Program, LLC y R&C Consultation, LLC fue de 5-0. El caso fue presentado ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Utah. La FTC agradece a la Oficina del Fiscal General de Utah, al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y al Departamento de Policía de Orem, Utah, por su asistencia en este asunto.

8 Figure Dream Lifestyle: Los diez acusados en este caso de 2019, que según la FTC embaucaron específicamente a adultos mayores con la venta de oportunidades falsas para hacer dinero, han llegado a un acuerdo resolutorio con la FTC por los cargos en su contra. Según los términos de dos órdenes finales estipuladas, a los acusados se les prohíbe vender métodos para hacer dinero y programas de capacitación empresarial, y a nueve de los acusados se les prohíbe utilizar llamadas automáticas para la mayoría de los fines, incluidos el marketing y la publicidad. Además, tres de los acusados tienen prohibido vender oportunidades de inversión. Las órdenes finales estipuladas imponen sentencias monetarias por un total de más de $32 millones, que están parcialmente suspendidas debido a la incapacidad de pago de los acusados. Los acusados han entregado activos por un total de más de $1.25 millones a la Comisión, y si se descubre que han tergiversado su situación financiera, las sentencias serán pagaderas en su totalidad de inmediato. El voto de la Comisión para autorizar el acuerdo resolutorio con 8 Figure Dream Lifestyle, LLC; JL Net Bargains, Inc.; Kappy Enterprises, LLC; Millionaire Mind Enterprises, LLC; Spirit Consulting Group, Inc.; John A. Bain; Alex Dee; Brian M. Kaplan y Jerrold S. Maurer fue de 3-0-2. Según consta en los registros, las comisionadas Christine S. Wilson y Rebecca Kelly Slaughter no participaron. El voto de la Comisión para autorizar el acuerdo resolutorio con OEA LLC fue de 5-0. Las órdenes finales estipuladas fueron dictadas por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de California.

Nuevos materiales educativos para ayudar a los consumidores a detectar y evitar las estafas basadas en ingresos

Además de las acciones judiciales, la FTC ha publicado información actualizada para los consumidores sobre diversos tipos de estafas basadas en ingresos.

Todos estos materiales educativos están disponibles en inglés y en español en el sitio web consumidor.ftc.gov. Como parte de la Operación Ilusión de Ingresos, la CFTC y las autoridades estatales en Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Indiana, Maryland, Nevada, New Hampshire, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Utah y Wisconsin, y la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Fresno en California se han unido a los esfuerzos de extensión comunitaria de la FTC mediante la difusión de materiales educativos para los consumidores en sus comunidades locales.

NOTA: La Comisión presenta una demanda cuando existe una "razón para creer" que los acusados mencionados en la demanda están infringiendo la ley o están a punto de infringirla y cuando la Comisión considera que el procedimiento es de interés público. Las órdenes de interdicto/órdenes acordadas de carácter final adquieren fuerza de ley cuando son aprobadas y firmadas por el juez del Tribunal de Distrito.

La Comisión Federal de Comercio trabaja para promover la competencia y proteger y educar a los consumidores. Puede obtener más información sobre los temas de interés del consumidor y reportar estafas, fraude o malas prácticas comerciales en línea en el sitio ReportFraud.ftc.gov. Siga la página de la FTC en Facebook, síganos en Twitter, reciba las alertas para consumidores, lea nuestros blogs y suscríbase a los comunicados de prensa para conocer las últimas noticias y recursos de la FTC.

